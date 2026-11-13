Présent il y a quelques jours au colloque des ensei­gnants, orga­nisé par la FFT, sur le court Philippe‐Chatrier de Roland‐Garros, Toni Nadal a fait plusieurs décla­ra­tions très intéressantes.

En plus d’avoir expliqué que la plupart des joueurs fran­çais avaient un problème concer­nant leur adap­ta­tion tactique pendant les matchs, et remis une petite couche sur la manière de s’entraîner en prenant l’exemple de Richard Gasquet, l’oncle et entraî­neur histo­rique de Rafa a évoqué l’im­por­tance d’évo­luer sur terre battue dans la forma­tion d’un joueur, quel qu’il soit.

« Un joueur apprend beau­coup plus quand il joue sur terre battue que quand il joue sur dur parce qu’il ne peut pas gagner le point très faci­le­ment, tu dois souvent jouer une balle de plus. Après tu travailles un peu plus la tête, tu travailles un peu plus les jambes. Tout cela, dans la forma­tion, c’est très important. »