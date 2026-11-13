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Toni Nadal : « Voici pour­quoi un joueur apprend beau­coup plus quand il joue sur terre battue que sur dur »

Par
Thomas S
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

Présent il y a quelques jours au colloque des ensei­gnants, orga­nisé par la FFT, sur le court Philippe‐Chatrier de Roland‐Garros, Toni Nadal a fait plusieurs décla­ra­tions très intéressantes.

En plus d’avoir expliqué que la plupart des joueurs fran­çais avaient un problème concer­nant leur adap­ta­tion tactique pendant les matchs, et remis une petite couche sur la manière de s’entraîner en prenant l’exemple de Richard Gasquet, l’oncle et entraî­neur histo­rique de Rafa a évoqué l’im­por­tance d’évo­luer sur terre battue dans la forma­tion d’un joueur, quel qu’il soit. 

« Un joueur apprend beau­coup plus quand il joue sur terre battue que quand il joue sur dur parce qu’il ne peut pas gagner le point très faci­le­ment, tu dois souvent jouer une balle de plus. Après tu travailles un peu plus la tête, tu travailles un peu plus les jambes. Tout cela, dans la forma­tion, c’est très important. »

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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