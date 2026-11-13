Présent il y a quelques jours au colloque des enseignants, organisé par la FFT, sur le court Philippe‐Chatrier de Roland‐Garros, Toni Nadal a fait plusieurs déclarations très intéressantes.
En plus d’avoir expliqué que la plupart des joueurs français avaient un problème concernant leur adaptation tactique pendant les matchs, et remis une petite couche sur la manière de s’entraîner en prenant l’exemple de Richard Gasquet, l’oncle et entraîneur historique de Rafa a évoqué l’importance d’évoluer sur terre battue dans la formation d’un joueur, quel qu’il soit.
« Un joueur apprend beaucoup plus quand il joue sur terre battue que quand il joue sur dur parce qu’il ne peut pas gagner le point très facilement, tu dois souvent jouer une balle de plus. Après tu travailles un peu plus la tête, tu travailles un peu plus les jambes. Tout cela, dans la formation, c’est très important. »
Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 14:44