L’annonce de la Coupe Rogers d’annuler l’édition 2020 du tournoi WTA de Montréal (7 au 16 août) a jeté un froid concernant la tournée nord-américaine de l’été. « Si au début de la crise du COVID-19 nous espérions que la situation puisse se résorber à temps pour permettre le déroulement de notre tournoi comme prévu initialement au calendrier, nous savions que les chances étaient de plus en plus minces au cours des dernières semaines, a confié Eugène Lapierre, directeur du tournoi et vice-président de Tennis Canada, dans le communiqué de presse. Notre priorité dans la gestion de cette crise a toujours été d’assurer la sécurité des joueurs, des amateurs, des bénévoles, de nos partenaires et de nos employés. Ce n’est pas de gaieté de coeur que nous accueillons cette nouvelle, mais nous savons que cette décision était devenue nécessaire. »

Cette décision remet forcément en cause l’ensemble de la tournée nord-américaine qui devait débuter en juillet avec Atlanta (à partir du 27 juillet). « Les circuits ATP et WTA se sont donnés jusqu’au 1er juin 2020 pour prendre une décision concernant la saison sur dur » précise l’organisation de la Rogers Cup. Néanmoins, avec cette annonce qui fait suite à une mesure du gouvernement québécois d’interdire tous les événements (cultures ou sportifs) jusqu’au 31 août), l’ATP et la WTA pourraient se décider bien plus tôt.