Alors que Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka vont s’affronter le 28 décembre lors d’une nouvelle ‘battaille des sexes’, et que l’Australien prévenait il y a peu qu’il allait battre la Biélorusse sans forcer, Rennae Stubbs a exprimé son mécontentement par rapport à cette affiche. Selon elle, tout cela n’a aucun intérêt, si ce n’est l’intérêt économique.
« Il y a 150 ans, c’était important, quand les femmes se battaient pour l’égalité et les droits des femmes aux États‐Unis. C’est à ce moment‐là que c’était important. Personne n’en a rien à faire de ce qui se passe avec Aryna Sabalenka et Nick Kyrgios. Franchement, la seule raison pour laquelle ils organisent ce match, c’est que leur société, Evolve, qui les représente, se dit : ‘On va se faire un peu d’argent. Ça va être bien. Passer à la télé. Vendre quelques billets.’ Mais quel est l’intérêt pour le tennis féminin ? Et Nick Kyrgios, à moins d’être blessé, vraiment blessé et incapable de courir, va gagner ce match haut la main. C’est un fait, les joueurs de tennis masculins, surtout un joueur aussi fort que Nick Kyrgios, s’il joue à 50 % de ses capacités, il va gagner. »
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 08:17