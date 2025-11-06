Alors que Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka vont s’affronter le 28 décembre lors d’une nouvelle ‘battaille des sexes’, et que l’Australien préve­nait il y a peu qu’il allait battre la Biélorusse sans forcer, Rennae Stubbs a exprimé son mécon­ten­te­ment par rapport à cette affiche. Selon elle, tout cela n’a aucun intérêt, si ce n’est l’intérêt économique.

« Il y a 150 ans, c’était impor­tant, quand les femmes se battaient pour l’éga­lité et les droits des femmes aux États‐Unis. C’est à ce moment‐là que c’était impor­tant. Personne n’en a rien à faire de ce qui se passe avec Aryna Sabalenka et Nick Kyrgios. Franchement, la seule raison pour laquelle ils orga­nisent ce match, c’est que leur société, Evolve, qui les repré­sente, se dit : ‘On va se faire un peu d’argent. Ça va être bien. Passer à la télé. Vendre quelques billets.’ Mais quel est l’in­térêt pour le tennis féminin ? Et Nick Kyrgios, à moins d’être blessé, vrai­ment blessé et inca­pable de courir, va gagner ce match haut la main. C’est un fait, les joueurs de tennis mascu­lins, surtout un joueur aussi fort que Nick Kyrgios, s’il joue à 50 % de ses capa­cités, il va gagner. »