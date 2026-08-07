Alors que les paires pour la deuxième édition de la nouvelle formule du double mixte à l’US Open ont récemment été dévoilées, beaucoup se sont demandés comment celle entre Alexander Zverev et Taylor Townsend s’étaiot formée.
Interrogée à ce sujet en conférence de presse à Toronto, l’Américaine a révélé que son duo n’était pas du tout prévu avant la persévérance de l’Allemand.
Asked Taylor Townsend why she partnered with Alexander Zverev for USO Mixed Doubles :— Christian’s Court (@christianscourt) August 7, 2026
« He took me by surprise, actually. He asked me to play after the Gael [& Friends doubles event]. Originally I kind of iced him because I was planning on playing with Ben.
And then Alex went… pic.twitter.com/at02jDIk94
« En fait, il m’a prise par surprise. Il m’a demandé de jouer avec lui après le tournoi de double exhibition « Gael & Friends » (à Roland‐Garros, ndlr). Au départ, je l’avais un peu ignoré parce que j’avais prévu de jouer avec Ben (Shelton). Puis Alex est allé dans les vestiaires et a demandé à Ben : ‘Hé Ben, tu joues le double mixte à l’US Open ?’ Et Ben a répondu : ‘Non, je ne joue pas’. Il est donc revenu vers moi et m’a dit : ‘Ben ne joue pas’. Alors j’ai répondu : ‘D’accord, alors jouons !’ »
Publié le vendredi 7 août 2026 à 16:16