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Townsend, sur son double avec Zverev : « Quand il m’a demandé de jouer avec lui, je l’ai un peu ignoré parce que j’avais prévu de jouer avec quel­qu’un d’autre »

Par
Thomas S
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Alors que les paires pour la deuxième édition de la nouvelle formule du double mixte à l’US Open ont récem­ment été dévoi­lées, beau­coup se sont demandés comment celle entre Alexander Zverev et Taylor Townsend s’étaiot formée.

Interrogée à ce sujet en confé­rence de presse à Toronto, l’Américaine a révélé que son duo n’était pas du tout prévu avant la persé­vé­rance de l’Allemand. 

« En fait, il m’a prise par surprise. Il m’a demandé de jouer avec lui après le tournoi de double exhi­bi­tion « Gael & Friends » (à Roland‐Garros, ndlr). Au départ, je l’avais un peu ignoré parce que j’avais prévu de jouer avec Ben (Shelton). Puis Alex est allé dans les vestiaires et a demandé à Ben : ‘Hé Ben, tu joues le double mixte à l’US Open ?’ Et Ben a répondu : ‘Non, je ne joue pas’. Il est donc revenu vers moi et m’a dit : ‘Ben ne joue pas’. Alors j’ai répondu : ‘D’accord, alors jouons !’ »

Publié le vendredi 7 août 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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