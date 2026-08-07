Alors que les paires pour la deuxième édition de la nouvelle formule du double mixte à l’US Open ont récem­ment été dévoi­lées, beau­coup se sont demandés comment celle entre Alexander Zverev et Taylor Townsend s’étaiot formée.

Interrogée à ce sujet en confé­rence de presse à Toronto, l’Américaine a révélé que son duo n’était pas du tout prévu avant la persé­vé­rance de l’Allemand.

Asked Taylor Townsend why she part­nered with Alexander Zverev for USO Mixed Doubles :



« He took me by surprise, actually. He asked me to play after the Gael [& Friends doubles event]. Originally I kind of iced him because I was plan­ning on playing with Ben.



And then Alex went… pic.twitter.com/at02jDIk94 — Christian’s Court (@christianscourt) August 7, 2026

« En fait, il m’a prise par surprise. Il m’a demandé de jouer avec lui après le tournoi de double exhi­bi­tion « Gael & Friends » (à Roland‐Garros, ndlr). Au départ, je l’avais un peu ignoré parce que j’avais prévu de jouer avec Ben (Shelton). Puis Alex est allé dans les vestiaires et a demandé à Ben : ‘Hé Ben, tu joues le double mixte à l’US Open ?’ Et Ben a répondu : ‘Non, je ne joue pas’. Il est donc revenu vers moi et m’a dit : ‘Ben ne joue pas’. Alors j’ai répondu : ‘D’accord, alors jouons !’ »