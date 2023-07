Tsitsipas et Badosa les deux stars du tennis, ont offi­cia­lisé leur rela­tion après Roland Garros. Depuis, les deux tour­te­reaux partagent régu­liè­re­ment des photos de leur couple. Mais ces derniers jours c’est un déchi­re­ment qui touche les deux amou­reux. Tsitsipas actuel­le­ment au Mexique pour le tournoi de Cabo San Lucas est loin de Badosa, c’est une des premières fois qu’ils sont séparés. Tsitsipas a donc tenu à partager un long message sur son compte twitter pour faire part de sa peine :

It’s the first time in a long time that we’re not toge­ther. Now I realize how much I miss her and how much she misses me too 🫶



https://t.co/eWitquHd1z pic.twitter.com/qGAJqlmLQb — Tsitsidosa Updates (@OnlyTsitsidosa) July 31, 2023

« Elle me manque telle­ment et je lui en parle tous les jours… Nous avons une grande connexion entre nous. C’est la première fois depuis long­temps que nous ne sommes pas ensemble. Maintenant je réalise combien elle me manque et combien je lui manque aussi. Voilà comment sera la réalité si nous conti­nuons ensemble. Ce sera quelque chose de fréquent et quelque chose que nous devrons norma­liser dans nos vies. Je commence à m’habituer. Il y aura d’autres jours comme celui‐ci et nous sommes prêts. Nous sommes menta­le­ment préparés à cela.

Paula a beau­coup changé ma vie, elle a apporté de la lumière et de l’espoir pour elle. Pour être tout à fait honnête, je n’ai jamais été aussi excité par l’avenir, tant dans ma vie privée que dans ma vie profes­sion­nelle. Je veux vrai­ment en profiter. Paula m’inspire à être la meilleure version de moi‐même, quand je suis entouré de gens comme elle, elle m’aide beau­coup de façon posi­tive, elle est le type de personnes qui me guide. Que vous gagniez ou perdiez. Le plus impor­tant, à mon avis, c’est si vous devenez une personne meilleure et plus complète à travers elle. Les victoires et les défaites seront toujours là. »