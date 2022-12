Le joueur grec est vrai­ment enthou­siaste concer­nant la United Cup. Selon lui, c’est une formi­dable promo­tion pour le tennis.

« Voir des joueurs jouer les uns pour les autres, sortir de leur zone de confort, je pense que les fans vont appré­cier. Et puis, voir des gars et des filles jouer ensemble, c’est génial. Je pense que cela ne peut qu’aider leur circuit et le nôtre. Je pense que tout le monde y gagne. »

Un avis qu’il faudra véri­fier au cours de l’épreuve dont la formule manque un peu de clarté.