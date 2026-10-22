Longtemps en couple avec la joueuse espagnole, Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas a depuis retrouvé l’âme soeur en la personne de Kristen Thoms, ancienne joueuse de tennis sur le circuit universitaire américain et depuis reconvertie comme mannequin et influenceuse.
Depuis Almaty, où il va affronter James Duckworth (73e mondial), le double finaliste en Grand Chelem s’est livré et a expliqué pourquoi il ne s’était pas totalement épanoui dans sa relation avec l’ancienne numéro 2 mondiale.
🗣️ Stefanos Tsitsipas opens up about dating a tennis pro« I have preferred a life where I’m with someone that is not in the same field as me. It keeps me calmer, it keeps my head clear. I was never a fan of being in the public eye. That made me feel very uncomfortable » https://t.co/5e6tLrR6B8— BB Tennis (@BBTennis_tv) October 22, 2026
« J’ai trouvé davantage de paix et de sérénité en ne fréquentant pas quelqu’un qui fait la même chose que moi. En tant que personne créative, j’aime m’évader de mon univers dès que je n’y suis pas, et c’est très difficile à faire quand on est avec quelqu’un qui partage exactement les mêmes activités que soi. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il ne faille pas être en couple avec quelqu’un qui fait le même métier, car il est évident que lorsqu’on aime une personne et qu’on tient vraiment à elle, on est prêt à déplacer des montagnes pour être avec elle et passer du temps à ses côtés. Mais vous comprenez sans doute ce que j’ai personnellement ressenti : c’est trop. Il y a beaucoup d’anxiété, beaucoup d’incertitude, et toute ma vie tourne presque exclusivement autour du tennis, alors qu’en réalité, je veux avoir davantage le contrôle sur ce que je veux faire de ma vie et sur la façon dont je veux la vivre. Je préfère une vie où je suis avec quelqu’un qui n’évolue pas dans le même milieu ni ne fait la même chose que moi. J’ai l’impression que cela me permet de rester plus serein, de garder l’esprit clair et de préserver davantage ma vie privée ; or, pour moi, avoir une vie privée est la chose la plus importante. »
Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 12:24