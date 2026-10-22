Longtemps en couple avec la joueuse espa­gnole, Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas a depuis retrouvé l’âme soeur en la personne de Kristen Thoms, ancienne joueuse de tennis sur le circuit univer­si­taire améri­cain et depuis recon­vertie comme manne­quin et influenceuse.

Depuis Almaty, où il va affronter James Duckworth (73e mondial), le double fina­liste en Grand Chelem s’est livré et a expliqué pour­quoi il ne s’était pas tota­le­ment épanoui dans sa rela­tion avec l’an­cienne numéro 2 mondiale.

🗣️ Stefanos Tsitsipas opens up about dating a tennis pro« I have preferred a life where I’m with someone that is not in the same field as me. It keeps me calmer, it keeps my head clear. I was never a fan of being in the public eye. That made me feel very uncom­for­table » https://t.co/5e6tLrR6B8 — BB Tennis (@BBTennis_tv) October 22, 2026

« J’ai trouvé davan­tage de paix et de séré­nité en ne fréquen­tant pas quel­qu’un qui fait la même chose que moi. En tant que personne créa­tive, j’aime m’évader de mon univers dès que je n’y suis pas, et c’est très diffi­cile à faire quand on est avec quel­qu’un qui partage exac­te­ment les mêmes acti­vités que soi. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il ne faille pas être en couple avec quel­qu’un qui fait le même métier, car il est évident que lorsqu’on aime une personne et qu’on tient vrai­ment à elle, on est prêt à déplacer des montagnes pour être avec elle et passer du temps à ses côtés. Mais vous comprenez sans doute ce que j’ai person­nel­le­ment ressenti : c’est trop. Il y a beau­coup d’anxiété, beau­coup d’incertitude, et toute ma vie tourne presque exclu­si­ve­ment autour du tennis, alors qu’en réalité, je veux avoir davan­tage le contrôle sur ce que je veux faire de ma vie et sur la façon dont je veux la vivre. Je préfère une vie où je suis avec quelqu’un qui n’évolue pas dans le même milieu ni ne fait la même chose que moi. J’ai l’impression que cela me permet de rester plus serein, de garder l’esprit clair et de préserver davan­tage ma vie privée ; or, pour moi, avoir une vie privée est la chose la plus importante. »