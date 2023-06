Après avoir fait quelques confi­dences à BILD sur sa rela­tion avec Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas a répondu à la ques­tion suivante : « Vous avez récem­ment vécu votre rela­tion publi­que­ment sur les réseaux sociaux. Peut‐on s’at­tendre à plus ? ».

« Attendre plus ? Nous nous amusons telle­ment, nous avons telle­ment de vibra­tions ensemble, nous sommes telle­ment honnêtes et ouverts, nous sommes simple­ment nous‐mêmes ensemble. C’est telle­ment rare de trouver cela ! Je suis moi‐même une personne discrète, je ne voulais pas trop partager de choses sur moi sur les réseaux sociaux. Je n’ai tout simple­ment jamais senti que c’était néces­saire, surtout dans ce genre de rela­tion. Mais c’est telle­ment plus amusant que de se sentir mal. Je ne veux pas m’im­poser, mais j’ai­me­rais que plus de gens se sentent ainsi. Je ne veux pas faire de ‘promo­tion’, mais en même temps, j’ai­me­rais que les gens se sentent inspirés. »