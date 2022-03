Lors du media day à Miami, Stefanos Tsitsipas a été inter­rogé sur un éven­tuel chan­ge­ment de format des matchs en Grand Chelem…Un sujet malheu­reu­se­ment remis sur la table assez régu­liè­re­ment ces dernières année.

Alors 3 ou 5 sets, que préfère le Grec ? Il a très vite engagé le sujet de l’éga­lité des gains qui existe dans le tennis, et qui semble le déranger un peu, avant d’ima­giner un monde sans ces merveilleux matchs en trois sets gagnants.

« Je ne veux pas générer de contro­verse avec ça. Il y a aussi la ques­tion de l’éga­lité des prize money, les femmes rece­vant le même montant pour jouer au meilleur des trois sets. On m’a dit que les femmes ont une meilleure endu­rance que les hommes. Je ne sais pas. Alors peut‐être qu’elles peuvent jouer au meilleur des cinq sets aussi. Pour les Grands Chelems, j’aime le format au meilleur des cinq sets. Mais nous aurions vu beau­coup plus de variété dans les cham­pions du Grand Chelem si c’était au meilleur des trois sets. Je le crois vrai­ment, les gagnants du Grand Chelem seraient très diffé­rents. Alexander Zverev aurait pu gagner l’US Open, moi Roland‐Garros. C’est une psycho­logie complè­te­ment diffé­rente. Certains joueurs expé­ri­mentés ont plus de chances de revenir dans le match », a estimé le 5e mondial.