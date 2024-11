Stefanos Tsitsipas est bloqué.

Deuxième rempla­çant sur le Masters de Turin derrière Grigor Dimitrov, le joueur grec ne sait pas trop sur quel pied danser. Conscient qu’il a très peu de chance de jouer, il a répondu à un tweet du compte de la Billie Jean King Cup dans lequel il était invité à rejoindre sa chérie, Paula Badosa, à Malaga.

Would love to join, but I’m currently too busy in Turin… waiting… patiently… very patiently… as an alter­nate 🥲 https://t.co/qEab44XrAG