Devenu récem­ment entraî­neur de Belinda Bencic après avoir entraîné Aryna Sabalenka, Anett Kontaveit ou encore Emma Raducanu sur le circuit féminin, Dimitry Tursunov, dans une inter­view accordée à Sportskeeda, a évoqué les prin­ci­pales diffé­rences entre le tennis masculin et féminin. Et selon lui, le circuit WTA permet­trait même à certaines joueuses de s’économiser.

« Dans un match d’hommes, il est presque impos­sible de survivre. On pour­rait discuter des raisons de cette situa­tion, mais c’est comme ça que je la vois. J’ai eu ma part d’ar­gu­ments de la part de tous les critiques, surtout s’ils veulent mettre cela dans le cadre de l’op­po­si­tion hommes/femmes, ce qu’ils font toujours de nos jours, c’est plutôt à la mode d’adresser toute sorte de critique du tennis féminin à cela. Mais la réalité est telle que, si vous regardez les statis­tiques, je suis sûr que les fautes directes sont beau­coup plus nombreuses. De plus, le niveau général entre les joueurs est un peu plus serré chez les hommes. Je pense que c’est plus compé­titif. Et cela vous oblige à vous améliorer, car si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas survivre. J’ai mentionné à plusieurs reprises que j’avais l’im­pres­sion que sur le circuit féminin, la compé­ti­tion vous permet de ne pas vous surpasser, parce que si vous pouvez gagner en faisant 50 % d’ef­forts, pour­quoi en fournir 100% ? C’est en fait assez surpre­nant et amusant de voir comment certaines personnes refusent de voir cette partie. Je pense que c’est vrai­ment la prin­ci­pale différence. »