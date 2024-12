Le leader du tennis trico­lore s’est exprimé au sujet du rôle de coach joué par sa chérie quand Jérémy Chardy ne peut être dans le box. Un rôle effi­cace puis­qu’en 2024, Ugo a glâné ses deux titres de l’année quand elle était dans sa box.

« Elle peut tout me dire. Elle me connaît parfai­te­ment, donc quand je la vois, elle peut me donner beau­coup de son énergie et de sa confiance. C’est pour­quoi je l’aime parce qu’elle peut me parler et me dire la vérité. Parfois, c’est diffi­cile, mais j’aime vrai­ment ça, c’est mieux de s’amé­liorer. C’est bien parce que j’ai gagné mes deux titres avec elle à Marseille et à Dubaï, sans mon entraî­neur. Elle était mon seul coach. C’était bien d’être ensemble et elle joue aussi au tennis, donc nous parlons le même langage. »