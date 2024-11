S’ils n’avaient pas traîné pour se marier, quelques semaines seule­ment après l’an­nonce de leurs fian­çailles, Anastasia Potapova et Alexander Shevchenko vont déjà divorcer, moins d’un an après leur union.

C’est la joueuse russe, actuelle 35e joueuse mondiale, qui a publié la mauvaise nouvelle sur sa chaîne Telegram.

« Salut tout le monde. Cette fois, je n’ai pas de nouvelles très posi­tives. Malheureusement, Alexander et moi avons décidé de nous séparer. C’est la vie. Les gens convergent et divergent aussi. Nous aime­rions garder pour nous les raisons du divorce. Je vous demande de bien vouloir ne pas nous poser de ques­tions inutiles sur ce sujet et de respecter notre déci­sion. Bonne chance et amour ! Votre Nastya », a écrit Potapova.

Pour l’ins­tant, silence radio du côté du 64e au clas­se­ment ATP, battu il y a deux jours au premier tour du Moselle Open.