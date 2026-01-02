Sur le tour, les couples de joueurs et joueuses sont histo­ri­que­ment communs, que ce soient Andre Agassi et Steffi Graf, ou Jimmy Connors et Chris Evert. Certains sont plus éphé­mères, comme Stefanos Tsitsipas et Paula Badosa, d’autres plus durables à l’image de Gaël Monfils et Elina Svitolina, ou Katie Boulter et Alex de Minaur.

Moins média­tiques, les Australiens Jason Kubler (195e mondial) et Maddison Inglis (164e mondiale), ont annoncé leurs fian­çailles sur Instagram.

Une nouvelle union sur le circuit, après celle des Slovaques Lukas Klein, actuel 142e mondial, et Anna Karolina Schmiedlova (ex‐26e) en août dernier.