Sur le tour, les couples de joueurs et joueuses sont historiquement communs, que ce soient Andre Agassi et Steffi Graf, ou Jimmy Connors et Chris Evert. Certains sont plus éphémères, comme Stefanos Tsitsipas et Paula Badosa, d’autres plus durables à l’image de Gaël Monfils et Elina Svitolina, ou Katie Boulter et Alex de Minaur.
Moins médiatiques, les Australiens Jason Kubler (195e mondial) et Maddison Inglis (164e mondiale), ont annoncé leurs fiançailles sur Instagram.
Une nouvelle union sur le circuit, après celle des Slovaques Lukas Klein, actuel 142e mondial, et Anna Karolina Schmiedlova (ex‐26e) en août dernier.
Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 16:41