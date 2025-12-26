Avec celui de Nick Kyrgios, qui espère une invitation pour le tableau principal de l’Open d’Australie, un autre grand retour est à prévoir lors du début de saison 2026.
Demi‐finaliste de l’US Open 2020 et finaliste de l’Open d’Australie 2021, l’ex‐13e mondiale Jennifer Brady s’est inscrite aux qualifications du premier Grand Chelem de l’année.
Blessée entre l’été 2021 et 2023, l’Américaine a également manqué toute la saison 2024.
Jennifer Brady in the Australian Open qualifying draw with a protected ranking. 👀💪 pic.twitter.com/NHXsEVTCIC— Tick Tock Tennis (@TickTockTennis) December 25, 2025
À 30 ans, elle espère que son corps la laissera enfin tranquille…
Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 13:45