Avec celui de Nick Kyrgios, qui espère une invi­ta­tion pour le tableau prin­cipal de l’Open d’Australie, un autre grand retour est à prévoir lors du début de saison 2026.

Demi‐finaliste de l’US Open 2020 et fina­liste de l’Open d’Australie 2021, l’ex‐13e mondiale Jennifer Brady s’est inscrite aux quali­fi­ca­tions du premier Grand Chelem de l’année.

Blessée entre l’été 2021 et 2023, l’Américaine a égale­ment manqué toute la saison 2024.

Jennifer Brady in the Australian Open quali­fying draw with a protected ranking. 👀💪 pic.twitter.com/NHXsEVTCIC — Tick Tock Tennis (@TickTockTennis) December 25, 2025

À 30 ans, elle espère que son corps la lais­sera enfin tranquille…