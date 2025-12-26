AccueilATP - WTAUn grand retour annoncé à l'Open d'Australie, et ce n'est pas Kyrgios...
Un grand retour annoncé à l’Open d’Australie, et ce n’est pas Kyrgios !

Avec celui de Nick Kyrgios, qui espère une invi­ta­tion pour le tableau prin­cipal de l’Open d’Australie, un autre grand retour est à prévoir lors du début de saison 2026. 

Demi‐finaliste de l’US Open 2020 et fina­liste de l’Open d’Australie 2021, l’ex‐13e mondiale Jennifer Brady s’est inscrite aux quali­fi­ca­tions du premier Grand Chelem de l’année. 

Blessée entre l’été 2021 et 2023, l’Américaine a égale­ment manqué toute la saison 2024. 

À 30 ans, elle espère que son corps la lais­sera enfin tranquille…

