Nick Kyrgios contre Aryna Sabalenka dans la Bataille des sexes avait animé la fin de saison 2025. Un choc à Dubaï remporté par l’Australien (6−3, 6–3). La numéro un mondiale avait apprécié l’ex­pé­rience et semble cher­cher un nouvel adver­saire.

Le message est bien passé dans les médias russo­phones, certains jour­na­listes ont ques­tionné à ce sujet Alexander Bublik. Tout comme le cham­pion de Wimbledon 2022, le Kazakh est très fantasque sur le court et pour­rait proposer une oppo­si­tion dans le même style. Si le 13e joueur mondial a d’abord écarté cette idée, il explique qu’une belle enve­loppe pour­rait le faire changer d’avis.

« Non, proba­ble­ment pas. Enfin, ça dépen­drait du cachet, encore une fois, on pour­rait en discuter. Pour un bon cachet, oui, j’accepterais. Mais, encore une fois, je n’aimerais pas trop mettre les filles dans une situa­tion déli­cate en jouant avec elles. C’est-à-dire que, à mon avis, si c’est pour faire un spec­tacle, faisons un spec­tacle. Inventons un score un peu farfelu, par exemple jouer jusqu’à 10, avec des bonus, un peu comme le format UTS. Mais jouer un match comme ça… Bon, d’accord, je monterai sur le terrain, d’accord. Je n’ai donc pas besoin de prouver ma viri­lité devant une fille, même en ne servant qu’une seule fois », a commenté Bublik, dans des propos rapportés par Championat.