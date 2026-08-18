Nick Kyrgios contre Aryna Sabalenka dans la Bataille des sexes avait animé la fin de saison 2025. Un choc à Dubaï remporté par l’Australien (6−3, 6–3). La numéro un mondiale avait apprécié l’expérience et semble chercher un nouvel adversaire.
Le message est bien passé dans les médias russophones, certains journalistes ont questionné à ce sujet Alexander Bublik. Tout comme le champion de Wimbledon 2022, le Kazakh est très fantasque sur le court et pourrait proposer une opposition dans le même style. Si le 13e joueur mondial a d’abord écarté cette idée, il explique qu’une belle enveloppe pourrait le faire changer d’avis.
« Non, probablement pas. Enfin, ça dépendrait du cachet, encore une fois, on pourrait en discuter. Pour un bon cachet, oui, j’accepterais. Mais, encore une fois, je n’aimerais pas trop mettre les filles dans une situation délicate en jouant avec elles. C’est-à-dire que, à mon avis, si c’est pour faire un spectacle, faisons un spectacle. Inventons un score un peu farfelu, par exemple jouer jusqu’à 10, avec des bonus, un peu comme le format UTS. Mais jouer un match comme ça… Bon, d’accord, je monterai sur le terrain, d’accord. Je n’ai donc pas besoin de prouver ma virilité devant une fille, même en ne servant qu’une seule fois », a commenté Bublik, dans des propos rapportés par Championat.
Publié le mardi 18 août 2026 à 10:18