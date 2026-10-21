C’est sans aucun doute l’une des informations les plus marquantes de la semaine dans le monde du tennis : le divorce entre Elina Svitolina et Gaël Monfils, annoncé par l’Ukrainienne ce lundi dans un communiqué publié sur son compte Instagram.
La joueuse a précisé ses propos hier, mardi 20 octobre, afin de clarifier la situation, notamment concernant Gaël Monfils, qui faisait l’objet de critiques sur sa fin de carrière. Le champion français n’avait visiblement tout simplement pas la tête au tennis ni le moral nécessaire pour terminer sa carrière de la manière dont il l’aurait souhaité.
Cette séparation a rapidement fait le tour des médias. C’est désormais au Telegraph, quotidien britannique, de revenir sur cette affaire en s’appuyant notamment sur les explications parues dans le quotidien français L’Équipe, afin d’apporter davantage de précisions sur les circonstances de la séparation et, surtout, sur la manière dont le Français aurait appris la nouvelle : apparemment par téléphone.
« Mardi, un article publié dans le quotidien sportif français L’Équipe a présenté les événements essentiellement du point de vue de Gaël Monfils. L’article décrivait notamment le Français chez lui, à Dubaï, en compagnie de Skai, après le départ d’Elina Svitolina pour une série de tournois en Chine, à la fin du mois de septembre. C’est à ce moment‐là que l’Ukrainienne lui aurait fait part de ses intentions par téléphone », a rapporté le Telegraph.
Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 08:20