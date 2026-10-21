C’est sans aucun doute l’une des infor­ma­tions les plus marquantes de la semaine dans le monde du tennis : le divorce entre Elina Svitolina et Gaël Monfils, annoncé par l’Ukrainienne ce lundi dans un commu­niqué publié sur son compte Instagram.

La joueuse a précisé ses propos hier, mardi 20 octobre, afin de clari­fier la situa­tion, notam­ment concer­nant Gaël Monfils, qui faisait l’objet de critiques sur sa fin de carrière. Le cham­pion fran­çais n’avait visi­ble­ment tout simple­ment pas la tête au tennis ni le moral néces­saire pour terminer sa carrière de la manière dont il l’aurait souhaité.

Cette sépa­ra­tion a rapi­de­ment fait le tour des médias. C’est désor­mais au Telegraph, quoti­dien britan­nique, de revenir sur cette affaire en s’appuyant notam­ment sur les expli­ca­tions parues dans le quoti­dien fran­çais L’Équipe, afin d’ap­porter davan­tage de préci­sions sur les circons­tances de la sépa­ra­tion et, surtout, sur la manière dont le Français aurait appris la nouvelle : appa­rem­ment par téléphone.

« Mardi, un article publié dans le quoti­dien sportif fran­çais L’Équipe a présenté les événe­ments essen­tiel­le­ment du point de vue de Gaël Monfils. L’article décri­vait notam­ment le Français chez lui, à Dubaï, en compa­gnie de Skai, après le départ d’Elina Svitolina pour une série de tour­nois en Chine, à la fin du mois de septembre. C’est à ce moment‐là que l’Ukrainienne lui aurait fait part de ses inten­tions par télé­phone », a rapporté le Telegraph.