Cela fait un petit moment que des rumeurs circulaient à propos d’une relation amoureuse entre Anastasia Potapova (51e mondiale) et Tallon Griekspoor (25e). Et après les photos publiés par la Russe et le Néerlandais sur les compte Instragram, cela ne fait plus aucun doute.
Actuellement en vacances à Dubaï, les deux tourtereaux semblent en tout cas passer du bon temps.
Après Gaël Monfils et Elina Svitolina, Alex De Minaur et Katie Boulter ou encore Tomas Machac et Katerina Siniakova, un couple du circuit a décidé d’officialiser leur relation. En attendant peut‐être les fiançailles…
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 14:59