Cela fait un petit moment que des rumeurs circu­laient à propos d’une rela­tion amou­reuse entre Anastasia Potapova (51e mondiale) et Tallon Griekspoor (25e). Et après les photos publiés par la Russe et le Néerlandais sur les compte Instragram, cela ne fait plus aucun doute.

Actuellement en vacances à Dubaï, les deux tour­te­reaux semblent en tout cas passer du bon temps.

Après Gaël Monfils et Elina Svitolina, Alex De Minaur et Katie Boulter ou encore Tomas Machac et Katerina Siniakova, un couple du circuit a décidé d’of­fi­cia­liser leur rela­tion. En atten­dant peut‐être les fiançailles…