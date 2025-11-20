AccueilInsoliteUn nouveau couple du circuit s'affiche au grand jour
InsoliteATP - WTA

Un nouveau couple du circuit s’af­fiche au grand jour

Thomas S
Par Thomas S

-

1440
Tennis - Miami 2023 -

Cela fait un petit moment que des rumeurs circu­laient à propos d’une rela­tion amou­reuse entre Anastasia Potapova (51e mondiale) et Tallon Griekspoor (25e). Et après les photos publiés par la Russe et le Néerlandais sur les compte Instragram, cela ne fait plus aucun doute. 

Actuellement en vacances à Dubaï, les deux tour­te­reaux semblent en tout cas passer du bon temps. 

Après Gaël Monfils et Elina Svitolina, Alex De Minaur et Katie Boulter ou encore Tomas Machac et Katerina Siniakova, un couple du circuit a décidé d’of­fi­cia­liser leur rela­tion. En atten­dant peut‐être les fiançailles… 

Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 14:59

Article précédent
Patrick Mouratoglou : « Si je devais donner un conseil au fils de Novak Djokovic, je lui dirais de ne jamais essayer de devenir joueur de tennis profes­sionnel. Non pas parce qu’il n’a pas de talent, mais parce que la montagne qu’il doit gravir est irréelle »
Article suivant
Boris Becker à Roger Federer : « Tu n’es pas seule­ment l’un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps, tu es aussi le sportif le plus impor­tant de tous les temps »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.