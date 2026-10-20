Alors que les rumeurs allaient bon train depuis la retraite anticipée de Gaël Monfils, qui devait disputer à Lyon, Vienne et Paris les derniers tournois de sa carrière, Elina Svitolina a mis fin au mystère en annonçant son divorce avec le Français.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancienne numéro 1 mondial et coach de Serena Wiliams, Rennae Stubbs, a réagi à cette nouvelle.
« La seule chose que je ne ferai jamais, c’est de juger une relation, surtout une relation publique. On ne sait jamais ce qui se passe dans une relation ou un mariage. Vous ignorez tout de l’image publique qu’ils projettent et des difficultés qu’ils rencontrent dans leur vie privée. Nous n’en avons aucune idée. De toute évidence, ils s’aiment et sont parvenus à cette conclusion, ce qui n’a pas été facile, surtout avec un enfant en commun. Je leur envoie plein d’amour. Je les apprécie beaucoup tous les deux, je ne connais pas les détails de leur relation, je les ai seulement vus heureux ensemble. Mais il était manifestement important pour Elina de rendre cela public, car je suis sûre qu’à chaque fois qu’elle sortira, on lui demandera : ‘Où est Gaël ?’, et il en ira de même pour Gaël. Ce serait très, très difficile pour eux. Je suis simplement triste de cette situation. »
Publié le mardi 20 octobre 2026 à 19:18