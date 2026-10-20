Alors que les rumeurs allaient bon train depuis la retraite anti­cipée de Gaël Monfils, qui devait disputer à Lyon, Vienne et Paris les derniers tour­nois de sa carrière, Elina Svitolina a mis fin au mystère en annon­çant son divorce avec le Français.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cienne numéro 1 mondial et coach de Serena Wiliams, Rennae Stubbs, a réagi à cette nouvelle.

« La seule chose que je ne ferai jamais, c’est de juger une rela­tion, surtout une rela­tion publique. On ne sait jamais ce qui se passe dans une rela­tion ou un mariage. Vous ignorez tout de l’image publique qu’ils projettent et des diffi­cultés qu’ils rencontrent dans leur vie privée. Nous n’en avons aucune idée. De toute évidence, ils s’aiment et sont parvenus à cette conclu­sion, ce qui n’a pas été facile, surtout avec un enfant en commun. Je leur envoie plein d’amour. Je les apprécie beau­coup tous les deux, je ne connais pas les détails de leur rela­tion, je les ai seule­ment vus heureux ensemble. Mais il était mani­fes­te­ment impor­tant pour Elina de rendre cela public, car je suis sûre qu’à chaque fois qu’elle sortira, on lui deman­dera : ‘Où est Gaël ?’, et il en ira de même pour Gaël. Ce serait très, très diffi­cile pour eux. Je suis simple­ment triste de cette situation. »