Accueil ATP - WTA

Une ancienne 4e mondiale tota­le­ment sous le charme de Carlos Alcaraz : « Je ne vais pas mentir, quand je l’ai revu, je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, le roi de la joie est de retour’ »

Par
Thomas S
-
273

Carlos Alcaraz ne laisse pas indif­fé­rent, que ce soit grâce à son jeu attractif ou son atti­tude toujours positive. 

Ancienne 4e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante pour TNT Sports, la Britannique Johanna Konta a déclaré sa flamme au septuple vain­queur en Grand Chelem à qui elle a même trouvé un petit surnom. 

« Carlos Alcaraz a l’air en pleine forme. Je ne vais pas mentir, quand je l’ai revu, je me suis dit : « Oh mon Dieu, le roi de la joie est de retour ». Parce qu’il apporte telle­ment de joie, il incarne telle­ment le plaisir de jouer. Et même s’il évolue dans les situa­tions les plus stres­santes qui soient, on ne le remarque pas. On voit la joie qu’il prend à créer sur le court, à jouer, et je suis telle­ment heureuse qu’il soit de retour. »

Publié le samedi 26 septembre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥