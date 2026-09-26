Carlos Alcaraz ne laisse pas indif­fé­rent, que ce soit grâce à son jeu attractif ou son atti­tude toujours positive.

Ancienne 4e joueuse mondiale et désor­mais consul­tante pour TNT Sports, la Britannique Johanna Konta a déclaré sa flamme au septuple vain­queur en Grand Chelem à qui elle a même trouvé un petit surnom.

« The King of joy ! » 👑 Johanna Konta loves the energy Carlos Alcaraz brings on‐court 😄 pic.twitter.com/NpKonJ8qPt — TNT Sports (@tntsports) September 25, 2026

« Carlos Alcaraz a l’air en pleine forme. Je ne vais pas mentir, quand je l’ai revu, je me suis dit : « Oh mon Dieu, le roi de la joie est de retour ». Parce qu’il apporte telle­ment de joie, il incarne telle­ment le plaisir de jouer. Et même s’il évolue dans les situa­tions les plus stres­santes qui soient, on ne le remarque pas. On voit la joie qu’il prend à créer sur le court, à jouer, et je suis telle­ment heureuse qu’il soit de retour. »