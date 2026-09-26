Carlos Alcaraz ne laisse pas indifférent, que ce soit grâce à son jeu attractif ou son attitude toujours positive.
Ancienne 4e joueuse mondiale et désormais consultante pour TNT Sports, la Britannique Johanna Konta a déclaré sa flamme au septuple vainqueur en Grand Chelem à qui elle a même trouvé un petit surnom.
« The King of joy ! » 👑 Johanna Konta loves the energy Carlos Alcaraz brings on‐court 😄 pic.twitter.com/NpKonJ8qPt— TNT Sports (@tntsports) September 25, 2026
« Carlos Alcaraz a l’air en pleine forme. Je ne vais pas mentir, quand je l’ai revu, je me suis dit : « Oh mon Dieu, le roi de la joie est de retour ». Parce qu’il apporte tellement de joie, il incarne tellement le plaisir de jouer. Et même s’il évolue dans les situations les plus stressantes qui soient, on ne le remarque pas. On voit la joie qu’il prend à créer sur le court, à jouer, et je suis tellement heureuse qu’il soit de retour. »
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 14:44