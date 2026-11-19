Après l’intronisation de Roger Federer au Hall Of Fame en 2026, ce sera au tout d’Ashleigh Barty en 2027.

Triple lauréate en Grand Chelem et ancienne numéro 1 mondiale, partie à la retraite à seule­ment 25 ans en 2022, a été préférée à Juan Martin Del Potro, nominé pour la deuxième fois sans obtenir la récom­pense suprême.

Cette déci­sion suscite de nombreuses réac­tions, notam­ment du côté de l’Amérique du Sud. Avec des mots forts, le jour­na­liste Seba Torres a notam­ment exprimé sa décep­tion pour le vain­queur de l’US Open 2009, joueur extra­or­di­naire malheu­reu­se­ment plombé par les blessures.

Todos los que inte­gran el comité del Salón de la Fama espero que presenten su renuncia en las próximas horas, es una vergüenza abso­luta que Juan Martín del Potro no haya sido elegido para ingresar como nuevo miembro.



Lo único que deja en claro de esto, es el poco valor que se le… https://t.co/pW99mC3g5K — Seba Torres (@sntorres7) November 19, 2026

« J’espère que tous les membres du comité du Hall of Fame présen­te­ront leur démis­sion dans les prochaines heures ; c’est une véri­table honte que Juan Martín del Potro n’ait pas été élu pour y entrer en tant que nouveau membre. La seule chose qui ressort clai­re­ment de cette affaire, c’est le peu d’importance accordée au contexte et à l’époque. Si « La Tour » n’a pas remporté davan­tage de tour­nois du Grand Chelem ou de Masters 1000, ce n’est pas dû à ses capa­cités, mais à la géné­ra­tion histo­rique à laquelle il était confronté, au sein de laquelle rares sont ceux qui se sont illus­trés par de grands titres. Malgré tout, il a remporté 22 tour­nois (plus que Wawrinka), 2 médailles olym­piques et mis fin à de nombreuses séries, en plus d’avoir figuré dans le TOP 3. Il est évident que la carrière de Barty est excep­tion­nelle et qu’elle a large­ment devancé ses rivales, en restant n° 1 pendant long­temps, mais sa carrière n’est pas supé­rieure à celle de Del Potro. Ce qu’ils ont fait est très injuste, à la limite du manque de respect. »