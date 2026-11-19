Après l’intronisation de Roger Federer au Hall Of Fame en 2026, ce sera au tout d’Ashleigh Barty en 2027.
Triple lauréate en Grand Chelem et ancienne numéro 1 mondiale, partie à la retraite à seulement 25 ans en 2022, a été préférée à Juan Martin Del Potro, nominé pour la deuxième fois sans obtenir la récompense suprême.
Cette décision suscite de nombreuses réactions, notamment du côté de l’Amérique du Sud. Avec des mots forts, le journaliste Seba Torres a notamment exprimé sa déception pour le vainqueur de l’US Open 2009, joueur extraordinaire malheureusement plombé par les blessures.
« J’espère que tous les membres du comité du Hall of Fame présenteront leur démission dans les prochaines heures ; c’est une véritable honte que Juan Martín del Potro n’ait pas été élu pour y entrer en tant que nouveau membre. La seule chose qui ressort clairement de cette affaire, c’est le peu d’importance accordée au contexte et à l’époque. Si « La Tour » n’a pas remporté davantage de tournois du Grand Chelem ou de Masters 1000, ce n’est pas dû à ses capacités, mais à la génération historique à laquelle il était confronté, au sein de laquelle rares sont ceux qui se sont illustrés par de grands titres. Malgré tout, il a remporté 22 tournois (plus que Wawrinka), 2 médailles olympiques et mis fin à de nombreuses séries, en plus d’avoir figuré dans le TOP 3. Il est évident que la carrière de Barty est exceptionnelle et qu’elle a largement devancé ses rivales, en restant n° 1 pendant longtemps, mais sa carrière n’est pas supérieure à celle de Del Potro. Ce qu’ils ont fait est très injuste, à la limite du manque de respect. »
Publié le jeudi 19 novembre 2026 à 19:44