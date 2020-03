La déclaration de Roland-Garros de reporter son édition 2020 à l’automne (20 septembre au 4 octobre) risque bien de bouleverser le calendrier du circuit mondial. Selon le journaliste britannique George Bellshaw de Metro UK, l’ATP et la WTA pourraient effectuer une annonce conjointe ce mercredi. Celle-ci pourrait concerner une modification du calendrier qui est déjà fortement perturbé par la crise sanitaire du COVID-19. A suivre…

A joint statement is expected from the WTA and ATP Tours tomorrow…

— George Bellshaw (@BellshawGeorge) March 17, 2020