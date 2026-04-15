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Une joueuse du circuit se lâche : « C’est telle­ment ennuyeux de voir Sinner et Alcaraz gagner chaque semaine »

Par
Baptiste Mulatier
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Après un début de saison parfait, marqué par des titres à l’Open d’Australie et à Doha, Alcaraz a vu Sinner lui répondre de la plus belle des manières en rempor­tant consé­cu­ti­ve­ment les Masters 1000 d’Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo. 

Le constat est impla­cable : à eux deux, ils ont remporté 23 des 24 derniers tour­nois auxquels ils ont parti­cipé conjoin­te­ment. Pour trouver trace d’un tournoi leur ayant échappé alors qu’ils étaient tous les deux en lice, il faut remonter au Masters 1000 de Madrid 2024.

Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », l’ex‐11e mondial Sam Querrey a lancé un débat : « Est‐ce ennuyeux de regarder Sinner et Alcaraz chaque semaine ? Est‐ce trop prévisible ? »

Pour l’ex‐13e mondiale Jennifer Brady, la réponse est oui : « C’est telle­ment ennuyeux de voir Sinner et Alcaraz gagner chaque semaine. Ce n’est pas ennuyeux, mais on sait déjà qui va gagner. On sait qu’ils seront en finale. »

L’actuelle 5e joueuse mondiale, Jessica Pegula, a donné son avis en donnant l’exemple du circuit WTA qui est selon elle très exci­tant à suivre. 

« Nous avons effec­ti­ve­ment des joueuses quelque peu domi­nantes, comme Sabalenka. Swiatek avant. Mais il y a aussi d’autres joueuses capables de remporter des tour­nois et de les battre, comme Rybakina, ou main­te­nant Anisimova, Keys et moi‐même. Il y a toujours cette diver­sité. J’apprécie donc la situa­tion actuelle. J’ai l’impression que c’est un bon mélange. »

Publié le mercredi 15 avril 2026 à 14:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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