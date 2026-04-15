Après un début de saison parfait, marqué par des titres à l’Open d’Australie et à Doha, Alcaraz a vu Sinner lui répondre de la plus belle des manières en rempor­tant consé­cu­ti­ve­ment les Masters 1000 d’Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo.

Le constat est impla­cable : à eux deux, ils ont remporté 23 des 24 derniers tour­nois auxquels ils ont parti­cipé conjoin­te­ment. Pour trouver trace d’un tournoi leur ayant échappé alors qu’ils étaient tous les deux en lice, il faut remonter au Masters 1000 de Madrid 2024.

Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », l’ex‐11e mondial Sam Querrey a lancé un débat : « Est‐ce ennuyeux de regarder Sinner et Alcaraz chaque semaine ? Est‐ce trop prévisible ? »

Is it boring watching Sinner & Alcaraz every week ? Is it too predic­table?🤔 pic.twitter.com/gWC5O7vIih — Nothing Major Show (@NothingMajorPod) April 14, 2026

Pour l’ex‐13e mondiale Jennifer Brady, la réponse est oui : « C’est telle­ment ennuyeux de voir Sinner et Alcaraz gagner chaque semaine. Ce n’est pas ennuyeux, mais on sait déjà qui va gagner. On sait qu’ils seront en finale. »

L’actuelle 5e joueuse mondiale, Jessica Pegula, a donné son avis en donnant l’exemple du circuit WTA qui est selon elle très exci­tant à suivre.

« Nous avons effec­ti­ve­ment des joueuses quelque peu domi­nantes, comme Sabalenka. Swiatek avant. Mais il y a aussi d’autres joueuses capables de remporter des tour­nois et de les battre, comme Rybakina, ou main­te­nant Anisimova, Keys et moi‐même. Il y a toujours cette diver­sité. J’apprécie donc la situa­tion actuelle. J’ai l’impression que c’est un bon mélange. »