Après un début de saison parfait, marqué par des titres à l’Open d’Australie et à Doha, Alcaraz a vu Sinner lui répondre de la plus belle des manières en remportant consécutivement les Masters 1000 d’Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo.
Le constat est implacable : à eux deux, ils ont remporté 23 des 24 derniers tournois auxquels ils ont participé conjointement. Pour trouver trace d’un tournoi leur ayant échappé alors qu’ils étaient tous les deux en lice, il faut remonter au Masters 1000 de Madrid 2024.
Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », l’ex‐11e mondial Sam Querrey a lancé un débat : « Est‐ce ennuyeux de regarder Sinner et Alcaraz chaque semaine ? Est‐ce trop prévisible ? »
Is it boring watching Sinner & Alcaraz every week ? Is it too predictable?🤔 pic.twitter.com/gWC5O7vIih— Nothing Major Show (@NothingMajorPod) April 14, 2026
Pour l’ex‐13e mondiale Jennifer Brady, la réponse est oui : « C’est tellement ennuyeux de voir Sinner et Alcaraz gagner chaque semaine. Ce n’est pas ennuyeux, mais on sait déjà qui va gagner. On sait qu’ils seront en finale. »
L’actuelle 5e joueuse mondiale, Jessica Pegula, a donné son avis en donnant l’exemple du circuit WTA qui est selon elle très excitant à suivre.
« Nous avons effectivement des joueuses quelque peu dominantes, comme Sabalenka. Swiatek avant. Mais il y a aussi d’autres joueuses capables de remporter des tournois et de les battre, comme Rybakina, ou maintenant Anisimova, Keys et moi‐même. Il y a toujours cette diversité. J’apprécie donc la situation actuelle. J’ai l’impression que c’est un bon mélange. »
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 14:15