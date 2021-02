Roger Federer lan­çait le compte à rebours ven­dre­di soir avec un post et une pho­to où on le voit tout sou­rire. Le Suisse effec­tue­ra son grand retour à Doha dans un peu moins de dix jours. Le monde du ten­nis s’en réjouit évi­dem­ment et notam­ment Venus Williams. « Je suis impa­tiente », a com­men­té l’Américaine aux 7 titres du Grand Chelem. Une légende ayant hâte d’en regar­der jouer une autre, c’est beau.