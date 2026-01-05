« Il s’agissait d’une conversation privée avec Elena Vesnina pendant que les caméras étaient installées avant l’interview proprement dite. Je n’aurais jamais pensé qu’ils l’incluraient. L’histoire concernant Rune s’est donc déroulée entièrement hors caméra. J’ai même spécifiquement demandé qu’ils laissent cette partie de côté », a déclaré Veronika Kudermetova à propos d’une conversation sur le podcast d’Elina Vesnina, en juillet dernier, où elle révélait qu’Holger Rune avait tenté de la draguer.
Une version totalement démentie par la principale intéressée, Vesnina, dans des propos repris par Tennis Channel. L’ancienne 13e également en a également profité pour adresser un petit tacle au joueur danois, qui aurait également fait plusieurs avances à Anna Kalinskaya.
« Mon entretien avec Veronika a été l’un des premiers que j’ai réalisés pour mon podcast l’année dernière. Je n’aurais jamais publié quoi que ce soit qui posait problème à mon invitée ou qu’elle m’avait demandé de retirer, et mon équipe de production ne l’aurait jamais diffusé. Nous avons discuté des commentaires avec elle immédiatement après l’interview et elle ne nous a pas dit qu’il y avait quoi que ce soit qui ne pouvait pas être publié. Mais cette situation est devenue incontrôlable. Pour moi, il n’était pas nécessaire d’attirer autant l’attention sur cette situation. Veronika n’est pas la seule joueuse à avoir raconté une histoire comme celle‐ci. Je pense que nous avons tous tiré une leçon de cette expérience. En ce qui concerne Holger, je pense que c’était une bonne leçon pour lui : il devra être plus prudent. »
Publié le lundi 5 janvier 2026 à 19:15