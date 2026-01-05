« Il s’agissait d’une conver­sa­tion privée avec Elena Vesnina pendant que les caméras étaient instal­lées avant l’interview propre­ment dite. Je n’aurais jamais pensé qu’ils l’incluraient. L’histoire concer­nant Rune s’est donc déroulée entiè­re­ment hors caméra. J’ai même spéci­fi­que­ment demandé qu’ils laissent cette partie de côté », a déclaré Veronika Kudermetova à propos d’une conver­sa­tion sur le podcast d’Elina Vesnina, en juillet dernier, où elle révé­lait qu’Holger Rune avait tenté de la draguer.

Une version tota­le­ment démentie par la prin­ci­pale inté­ressée, Vesnina, dans des propos repris par Tennis Channel. L’ancienne 13e égale­ment en a égale­ment profité pour adresser un petit tacle au joueur danois, qui aurait égale­ment fait plusieurs avances à Anna Kalinskaya.

« Mon entre­tien avec Veronika a été l’un des premiers que j’ai réalisés pour mon podcast l’année dernière. Je n’au­rais jamais publié quoi que ce soit qui posait problème à mon invitée ou qu’elle m’avait demandé de retirer, et mon équipe de produc­tion ne l’au­rait jamais diffusé. Nous avons discuté des commen­taires avec elle immé­dia­te­ment après l’in­ter­view et elle ne nous a pas dit qu’il y avait quoi que ce soit qui ne pouvait pas être publié. Mais cette situa­tion est devenue incon­trô­lable. Pour moi, il n’était pas néces­saire d’at­tirer autant l’at­ten­tion sur cette situa­tion. Veronika n’est pas la seule joueuse à avoir raconté une histoire comme celle‐ci. Je pense que nous avons tous tiré une leçon de cette expé­rience. En ce qui concerne Holger, je pense que c’était une bonne leçon pour lui : il devra être plus prudent. »