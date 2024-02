De plus en plus inspirée par Novak Djokovic, Victoria Azarenka, ex‐numéro 1 mondiale et double lauréate de l’Open d’Australie, toujours 27e à 34 ans, a rendu un bel hommage à la légende serbe au micro de la WTA.

« Je ne suis pas sûre que beau­coup de gens voient les chan­ge­ments qu’il a apportés, même sur le plan tech­nique, avec son service et certains mouve­ments dans le jeu. C’est assez impressionnant. »