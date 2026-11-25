Pour avoir suppo­sé­ment refuser un contrôle anti­do­page début juin, le Français Arthur Rinderknech, risque une suspen­sion de 4 ans.

Elle‐même condamnée à quatre ans de suspen­sion par l’Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis (ITIA) pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle anti­do­page inopiné, la lauréate de Wimbledon 2023, Marketa Vondrousova, a apporté son soutien au 57e mondial.

L’affaire Rinderknech a évidem­ment touché Marketa Vondrousova. pic.twitter.com/GjmrpCleHm — Eric Salliot (@ericsalliot) November 25, 2026

« C’est déchi­rant de voir un autre joueur vivre cet enfer. Je sais par expé­rience à quel point ce combat sans fin peut être épui­sant et soli­taire, à quel point on se sent impuis­sant, et tout ce qui se passe en coulisses dont les gens n’ont abso­lu­ment aucune idée. Cela m’at­triste sincè­re­ment de voir à quelle vitesse les gens se retournent contre les spor­tifs, alors que si peu semblent remettre en ques­tion le système et se demander pour­quoi ces situa­tions ne cessent de se repro­duire. Trois spor­tifs en six mois. Des histoires diffé­rentes, mais un combat très simi­laire. Il est peut‐être temps de commencer à se poser des ques­tions non seule­ment sur les spor­tifs, mais aussi sur le système lui‐même et de se demander s’il fonc­tionne réel­le­ment comme il le devrait », a réagi l’ex‐6e joueuse mondiale.