Pour avoir supposément refuser un contrôle antidopage début juin, le Français Arthur Rinderknech, risque une suspension de 4 ans.
Elle‐même condamnée à quatre ans de suspension par l’Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis (ITIA) pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle antidopage inopiné, la lauréate de Wimbledon 2023, Marketa Vondrousova, a apporté son soutien au 57e mondial.
« C’est déchirant de voir un autre joueur vivre cet enfer. Je sais par expérience à quel point ce combat sans fin peut être épuisant et solitaire, à quel point on se sent impuissant, et tout ce qui se passe en coulisses dont les gens n’ont absolument aucune idée. Cela m’attriste sincèrement de voir à quelle vitesse les gens se retournent contre les sportifs, alors que si peu semblent remettre en question le système et se demander pourquoi ces situations ne cessent de se reproduire. Trois sportifs en six mois. Des histoires différentes, mais un combat très similaire. Il est peut‐être temps de commencer à se poser des questions non seulement sur les sportifs, mais aussi sur le système lui‐même et de se demander s’il fonctionne réellement comme il le devrait », a réagi l’ex‐6e joueuse mondiale.
Publié le mercredi 25 novembre 2026 à 14:32