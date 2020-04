Lors de son live sur Instagram avec l’ancienne joueuse Chris Evert Llyod, le Suisse Stanislas Wawrinka a bien sûr évoqué le sujet du moment. Selon Stan, le sujet était dans ls cartons depuis la prise de pouvoir et la ligne tracée par Andrea Gaudenzi, le nouveau patron de l’ATP : « Ce n’était pas seulement un commentaire de la part de Roger, il y a plus de discussions derrière cela. Andrea Gaudenzi en parlait déjà et essayait de trouver quelque chose pour réunir l’ATP et la WTA pour faire une tournée. Je pense que pour les fans, les joueurs de tennis, les femmes et les hommes, ce serait une excellente solution de n’effectuer qu’un seul circuit. Ils ont juste besoin de trouver le bon chemin. Je pense que ce serait formidable pour le tennis et ses fans, mais je ne sais pas si ce sera possible ou non. »