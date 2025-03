« Je ne crois plus en un sport propre », avait écrit Stan Wawrinka quelques heures après l’an­nonce de la suspen­sion de trois mois de Jannik Sinner suite à un accord à l’amiable avec l’Agence Mondiale Antidopage.

Interrogé par le Corriere dello Sport en marge de sa parti­ci­pa­tion au Challenger de Naples la semaine prochaine, le joueur suisse a tenu à clari­fier sa pensée.

« C’est un sujet diffi­cile, ce n’est pas facile de tout expli­quer en détail. Beaucoup de choses se sont produites dans le tennis, tant masculin que féminin, ces dernières années et notre sport n’a pas reçu une bonne image. J’espère que la situa­tion s’amé­lio­rera. Si vous regardez l’année dernière, deux numéros 1 mondiaux ont été testés posi­tifs. Et nous, les joueurs, ne l’avons décou­vert que plusieurs mois plus tard. Ce que nous deman­dons, c’est une trans­pa­rence totale et j’es­père que les choses s’amé­lio­re­ront pour le tennis, qu’elles avan­ce­ront d’une manière diffé­rente. En fin de compte, nous espé­rons simple­ment de grands matchs et nous ne voulons voir personne quitter notre sport, et encore moins le numéro 1 mondial. Nous voulons de la trans­pa­rence, c’est tout ce qui compte. »