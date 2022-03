Alors qu’Ashleigh Barty a annoncé la fin de sa carrière de joueuse profes­sion­nelle en début de semaine, les réac­tions se multi­plient dont celle du consul­tant pour Eurosport Mats Wilander. Selon lui, cette déci­sion démontre une nouvelle fois à quel point les plus grands cham­pions de ce sport sont complè­te­ment à part.

« Nous devons simple­ment réaliser que des joueurs comme Serena Williams, Venus Williams, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont en quelque sorte des monstres. Ils n’en ont jamais, jamais assez. Leur prio­rité est toujours de jouer au tennis et de s’amé­liorer. Et je pense que pour Ash Barty, ses prio­rités ont changé. Et je vais vous dire l’autre partie de ma réponse, qui je pense est plus impor­tante : être un joueur de tennis profes­sionnel pendant les deux dernières années et demie de Covid, devoir rester en quaran­taine, devoir prendre la déci­sion comme elle l’a fait l’année dernière, c’est‐à‐dire quitter l’Australie pendant six, sept mois d’af­filée, cela peut tuer votre enthou­siasme pour quoi que ce soit dans cette vie. Le monde n’est pas le même aujourd’hui qu’en 2019, lors­qu’elle a remporté son premier Grand Chelem. Après cela, elle a atteint la place de numéro une mondiale, elle a gagné Wimbledon. Je veux dire que le monde est à l’en­vers et peut‐être qu’elle l’a réalisé : ‘Ok, j’ai des choses plus impor­tantes à faire que de balancer une raquette et de gagner des matchs de tennis.’ »