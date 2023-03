Sur Eurosport, Chris Evert et Mats Wilander ont parlé d’Iga Swiatek, Aryna Sabalenka et Elena Rybakina puis­qu’ils ont parlé de Big 3 au moment d’évo­quer la riva­lité en train de se créer entre les trois joueuses. Ce terme faisant réfé­rence à Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic a forcé­ment une symbo­lique forte…

« Lorsque Chris Evert les appelle le « Big 3 », je comprends ce qu’elle veut dire, car elles ont tous leurs propres armes, et lors­qu’elles jouent à leur meilleur niveau, je ne pense pas qu’il y ait une joueuse qui puisse les perturber en ce moment. Il y a diffé­rentes surfaces où elles seront meilleurs et je pense qu’elles l’ont déjà prouvé. Je pense que Swiatek va dominer et qu’elle sera la Nadal du Big 3 féminin. Je pense que Sabalenka a besoin de courts un peu plus rapides parce que je crois qu’elle se déplace un peu mieux que Rybakina, mais elle n’est pas aussi régu­lière en termes de coups et de service. Un court plus rapide lui convien­drait donc mieux, ce qui est toujours le cas à l’Open d’Australie. Et Rybakina peut jouer sur n’im­porte quelle surface.Et c’est peut‐être elle qui, à la fin, inquiète le plus les deux autres, car Rybakina est calme, elle a un service énorme, elle est très complète en termes de coups de fond et elle est prête à apprendre plus de choses. Mais je pense que c’est son atti­tude qui fait d’elle la Djokovic des trois, ce qui signifie qu’elle n’est pas vrai­ment inquiète par la présence des deux autres », a estimé le septuple vain­queur en Grand Chelem, Mats Wilander.