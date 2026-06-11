Une tension s’est installée ces dernières semaines entre les principaux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff et Iga Swiatek, et les organisateurs des tournois du Grand Chelem.
Dans un communiqué commun, les joueurs avaient réclamé une part plus importantes des revenus, et les numéros 1 mondiaux, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka n’avaient pas écarté la possibilité d’un boycott de Roland‐Garros en cas d’échec des négociations.
Le prize money de Wimbledon pour cette nouvelle édition (29 juin au 12 juillet) était donc très attendu. Et si le Grand Chelem londonien a augmenté de 20 % sa dotation totale par rapport à l’année dernière (73,36 millions d’euros soit 15,2% des revenus de l’édition précédente), les joueurs réclament d’ici 2030 22% des revenus.
💰 Si Roland‐Garros a augmenté son prize money de 9,5%, Wimbledon monte à 17%.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) June 11, 2026
Le vainqueur de Wimbledon touchera 1 million 370 milles € de plus que Zverev.
(En euros)
1erT 92 700
2eT 146 000
3eT 214 400
1⁄8 347 600
1⁄4 556 200
1⁄2 1 042 900
F 2 085 900
🏆 4 171 800
My lord ! pic.twitter.com/6lIfQz3acC
« Cela ne répond toujours pas aux pourcentages exigés par les meilleurs joueurs dans leurs revendications. Ce différend est loin d’être terminé », a souligné le journaliste James Gray.
En attendant, Wimbledon rapporte beaucoup plus aux joueurs que Roland‐Garros, et notamment aux gagnants (femme et homme) qui toucheront environ 1,37 millions d’euros de plus qu’Alexander Zverev et Mirra Andreeva à Paris en 2026 (4,17 M€ contre 2,8 M€).
Autant dire que les successeurs de Jannik Sinner et Iga Swiatek sur le gazon londonien toucheront un très joli chèque.
Publié le jeudi 11 juin 2026 à 15:17