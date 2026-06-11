Une tension s’est installée ces dernières semaines entre les prin­ci­paux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff et Iga Swiatek, et les orga­ni­sa­teurs des tour­nois du Grand Chelem.

Dans un commu­niqué commun, les joueurs avaient réclamé une part plus impor­tantes des revenus, et les numéros 1 mondiaux, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka n’avaient pas écarté la possi­bi­lité d’un boycott de Roland‐Garros en cas d’échec des négo­cia­tions.

Le prize money de Wimbledon pour cette nouvelle édition (29 juin au 12 juillet) était donc très attendu. Et si le Grand Chelem londo­nien a augmenté de 20 % sa dota­tion totale par rapport à l’année dernière (73,36 millions d’euros soit 15,2% des revenus de l’édi­tion précé­dente), les joueurs réclament d’ici 2030 22% des revenus.

💰 Si Roland‐Garros a augmenté son prize money de 9,5%, Wimbledon monte à 17%.



Le vain­queur de Wimbledon touchera 1 million 370 milles € de plus que Zverev.



(En euros)

1erT 92 700

2eT 146 000

3eT 214 400

1⁄ 8 347 600

1⁄ 4 556 200

1⁄ 2 1 042 900

F 2 085 900

🏆 4 171 800



My lord ! pic.twitter.com/6lIfQz3acC — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) June 11, 2026

« Cela ne répond toujours pas aux pour­cen­tages exigés par les meilleurs joueurs dans leurs reven­di­ca­tions. Ce diffé­rend est loin d’être terminé », a souligné le jour­na­liste James Gray.

En atten­dant, Wimbledon rapporte beau­coup plus aux joueurs que Roland‐Garros, et notam­ment aux gagnants (femme et homme) qui touche­ront environ 1,37 millions d’euros de plus qu’Alexander Zverev et Mirra Andreeva à Paris en 2026 (4,17 M€ contre 2,8 M€).

Autant dire que les succes­seurs de Jannik Sinner et Iga Swiatek sur le gazon londo­nien touche­ront un très joli chèque.