Ce mardi se tenait la confé­rence de presse de présen­ta­tion de l’édi­tion 2022 du tournoi de Wimbledon qui aura lieu du 27 juin au 10 juillet.

Et forcé­ment, la déci­sion du Grand Chelem londo­nien d’ex­clure tous les athlètes russes et biélo­russes de cette édition à cause de l’in­va­sion mili­taire de Vladimir Poutine, le président de la Russie, en Ukraine était au centre des attentions.

Alors que l’ATP et la WTA envi­sa­ge­raient de retirer tous leurs points de Wimbledon en réponse à cette sentence perçue comme discri­mi­na­toire pour les joueurs et joueuses concernés, le président du All England Club, Ian Hewitt, a réaf­firmé la posi­tion du tournoi anglais qui pour­rait bien se trans­former en une grande exhi­bi­tion cet été.

« Nous pensons qu’il s’agit d’une situa­tion extrême et excep­tion­nelle qui nous amène bien au‐delà des seuls inté­rêts du tennis […] Dans le cadre de cette réponse, le gouver­ne­ment britan­nique a défini des orien­ta­tions pour les orga­nismes et les événe­ments spor­tifs au Royaume‐Uni, dans le but spéci­fique de limiter l’in­fluence de la Russie […] Après un examen minu­tieux de divers facteurs, nous sommes arrivés à deux conclu­sions fermes qui ont servi de base à notre déci­sion. Premièrement, même si nous accep­tions les inscrip­tions de joueurs russes et biélo­russes avec des décla­ra­tions écrites, nous risque­rions que leur succès ou leur parti­ci­pa­tion à Wimbledon soit utilisé au profit de la machine de propa­gande du régime russe – ce que nous ne pouvons accepter. Deuxièmement, nous avons le devoir de veiller à ce qu’au­cune de nos actions ne mette en danger la sécu­rité ou le bien‐être des joueurs, ou de leurs familles. Nous compre­nons et regret­tons profon­dé­ment l’im­pact que cette déci­sion aura sur chaque personne concernée – et tant d’in­no­cents souffrent à cause de cette terrible guerre. Mais, contraints d’agir, nous pensons avoir pris la déci­sion la plus respon­sable possible dans les circons­tances, et il n’y a pas d’al­ter­na­tive viable dans le cadre de la posi­tion du gouver­ne­ment à la déci­sion que nous avons prise dans cette situa­tion vrai­ment excep­tion­nelle et tragique. »