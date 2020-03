L’incertitude est générale et l’ensemble des joueurs et joueuses s’interrogent sur la suite de la saison 2020. Dans ce contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, Yanina Wickmayer, 99e mondiale, se confie à la Dernière Heure (dans des propos relayés par puntodebreak) et se demande si elle rejouera en 2020 : « Nous devons tous, en ce moment, gérer le temps du mieux possible : récupérer, faire de l’exercice et surtout ne pas risquer notre santé ou celle des personnes qui nous entourent. Le tennis est arrêté et la situation est très étrange. Sur quelles surfaces devons-nous nous entraîner ? Terre battue, gazon ou dur ? Allons-nous rejouer cette année ? Dans cette période, il y aura des joueurs et joueuses qui ne gagnerons rien. La situation est très compliquée. »