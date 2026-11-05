Avant de s’incliner contre Lorenzo Musetti dès son entrée en lice sur le Rolex Paris Masters et quelques heures seulement après être devenu numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière, Alexander Zverev a quelques questions de nos confrères russes de BB Tennis.
S’il n’a pas hésité une seule seconde en désignant Novak Djokovic comme le meilleur joueur masculin de l’histoire, l’Allemand en a surpris plus d’un en choisissant Steffi Graf comme la GOAT du tennis féminin, devant même Serena Williams.
Un choix tout sauf scandaleux étant donné le magnifique palmarès de Steffi, titrée à 22 reprises en simple en Grand Chelem et unique joueuse de l’histoire à avoir réalisé le Golden Slam en 1988 (remporter les quatre Grands Chelems et la médaille d’or olympique en simple la même saison).
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 16:40