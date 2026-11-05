Avant de s’in­cliner contre Lorenzo Musetti dès son entrée en lice sur le Rolex Paris Masters et quelques heures seule­ment après être devenu numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière, Alexander Zverev a quelques ques­tions de nos confrères russes de BB Tennis.

S’il n’a pas hésité une seule seconde en dési­gnant Novak Djokovic comme le meilleur joueur masculin de l’his­toire, l’Allemand en a surpris plus d’un en choi­sis­sant Steffi Graf comme la GOAT du tennis féminin, devant même Serena Williams.

☺️ Alexander Zverev picks the best in each cate­gory pic.twitter.com/5jt2vvyhBL — BB Tennis (@BBTennis_tv) November 3, 2026

Un choix tout sauf scan­da­leux étant donné le magni­fique palmarès de Steffi, titrée à 22 reprises en simple en Grand Chelem et unique joueuse de l’his­toire à avoir réalisé le Golden Slam en 1988 (remporter les quatre Grands Chelems et la médaille d’or olym­pique en simple la même saison).