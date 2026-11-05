Accueil ATP - WTA

Zverev désigne la plus grande joueuse de l’his­toire, et ce n’est pas Serena Williams

Par
Thomas S
-

Avant de s’in­cliner contre Lorenzo Musetti dès son entrée en lice sur le Rolex Paris Masters et quelques heures seule­ment après être devenu numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière, Alexander Zverev a quelques ques­tions de nos confrères russes de BB Tennis.

S’il n’a pas hésité une seule seconde en dési­gnant Novak Djokovic comme le meilleur joueur masculin de l’his­toire, l’Allemand en a surpris plus d’un en choi­sis­sant Steffi Graf comme la GOAT du tennis féminin, devant même Serena Williams. 

Un choix tout sauf scan­da­leux étant donné le magni­fique palmarès de Steffi, titrée à 22 reprises en simple en Grand Chelem et unique joueuse de l’his­toire à avoir réalisé le Golden Slam en 1988 (remporter les quatre Grands Chelems et la médaille d’or olym­pique en simple la même saison). 

Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 16:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥