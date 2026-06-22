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100 000 euros par semaine pour entraîner Novak Djokovic ? Andy Murray répond : « J’ai lu pas mal de mensonges au fil des années, mais celui‐là figure sans aucun doute dans le top 5 »

Par
Thomas S
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Notre confrère jour­na­liste, Frédéric Verdier, n’a pas tardé à faire réagir après avoir affirmé qu’Andy Murray touchait pas moins de 100 000 euros par semaine pour entraîner Novak Djokovic pendant leur période de colla­bo­ra­tion entre décembre 2024 et mai 2025.

C’est même l’Écossais en personne qui a direc­te­ment répondu à une publi­ca­tion sur Instagram repre­nant notre article suite à la décla­ra­tion de Verdier dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV.

Et d’après Sir Andy Murray, c’est du « bull­shit » comme l’on dit outre‐Manche. 

« J’ai lu pas mal de mensonges au fil des années, mais celui‐là figure sans aucun doute dans le top 5 », a écrit Murray, qui a donc tenu à démentir ces informations. 

Publié le lundi 22 juin 2026 à 17:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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