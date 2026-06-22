Notre confrère jour­na­liste, Frédéric Verdier, n’a pas tardé à faire réagir après avoir affirmé qu’Andy Murray touchait pas moins de 100 000 euros par semaine pour entraîner Novak Djokovic pendant leur période de colla­bo­ra­tion entre décembre 2024 et mai 2025.

C’est même l’Écossais en personne qui a direc­te­ment répondu à une publi­ca­tion sur Instagram repre­nant notre article suite à la décla­ra­tion de Verdier dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV.

Et d’après Sir Andy Murray, c’est du « bull­shit » comme l’on dit outre‐Manche.

« J’ai lu pas mal de mensonges au fil des années, mais celui‐là figure sans aucun doute dans le top 5 », a écrit Murray, qui a donc tenu à démentir ces informations.