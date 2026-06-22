Notre confrère journaliste, Frédéric Verdier, n’a pas tardé à faire réagir après avoir affirmé qu’Andy Murray touchait pas moins de 100 000 euros par semaine pour entraîner Novak Djokovic pendant leur période de collaboration entre décembre 2024 et mai 2025.
C’est même l’Écossais en personne qui a directement répondu à une publication sur Instagram reprenant notre article suite à la déclaration de Verdier dans l’émission « Sans Filet » sur Winamax TV.
Et d’après Sir Andy Murray, c’est du « bullshit » comme l’on dit outre‐Manche.
« J’ai lu pas mal de mensonges au fil des années, mais celui‐là figure sans aucun doute dans le top 5 », a écrit Murray, qui a donc tenu à démentir ces informations.
Publié le lundi 22 juin 2026 à 17:19