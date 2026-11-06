Si le Paris Rolex Masters repré­sente la dernière oppor­tu­nité de gagner des points dans la course aux ATP Finals, qui réunira du 15 au 22 novembre les huit meilleurs joueurs de la saison, il y aura pour­tant un dernier tournoi la semaine prochaine avant le Masters.

L’ATP 250 de Stockholm se dérou­lera en effet du 8 au 14 novembre, avec un plateau décimé.

14 joueurs ont déjà déclaré forfait ces dernières 24 heures, et parti­ront donc en vacances plus tôt pour ceux qui ne joue­ront pas la Coupe Davis (du 23 au 29 novembre) : Vacherot, F.Cerundolo, Darderi, Bublik, Davidovich, Blockx, Fery, Shapovalov, Merida, Berrettini, Collignon, Baez, Struff, Faria.

14 juga­dores se han bajado de Estocolmo en menos de 24 horas.



Catorce, ¿eh ?



Y seguro serán más.



No tiene sentido que pongan un torneo después de París y que encima no cuenta para las ATP Finals. https://t.co/0xOG8Od9Q9 — José Morón (@jmgmoron) November 6, 2026

Et la liste pour­rait s’allonger encore un peu ce week‐end…