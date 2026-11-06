Si le Paris Rolex Masters représente la dernière opportunité de gagner des points dans la course aux ATP Finals, qui réunira du 15 au 22 novembre les huit meilleurs joueurs de la saison, il y aura pourtant un dernier tournoi la semaine prochaine avant le Masters.
L’ATP 250 de Stockholm se déroulera en effet du 8 au 14 novembre, avec un plateau décimé.
14 joueurs ont déjà déclaré forfait ces dernières 24 heures, et partiront donc en vacances plus tôt pour ceux qui ne joueront pas la Coupe Davis (du 23 au 29 novembre) : Vacherot, F.Cerundolo, Darderi, Bublik, Davidovich, Blockx, Fery, Shapovalov, Merida, Berrettini, Collignon, Baez, Struff, Faria.
Et la liste pourrait s’allonger encore un peu ce week‐end…
Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 14:55