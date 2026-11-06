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14 forfaits en moins de 24 heures, catas­trophe pour le dernier tournoi de la saison avant le Masters !

Par
Baptiste Mulatier
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Si le Paris Rolex Masters repré­sente la dernière oppor­tu­nité de gagner des points dans la course aux ATP Finals, qui réunira du 15 au 22 novembre les huit meilleurs joueurs de la saison, il y aura pour­tant un dernier tournoi la semaine prochaine avant le Masters.

L’ATP 250 de Stockholm se dérou­lera en effet du 8 au 14 novembre, avec un plateau décimé.

14 joueurs ont déjà déclaré forfait ces dernières 24 heures, et parti­ront donc en vacances plus tôt pour ceux qui ne joue­ront pas la Coupe Davis (du 23 au 29 novembre) : Vacherot, F.Cerundolo, Darderi, Bublik, Davidovich, Blockx, Fery, Shapovalov, Merida, Berrettini, Collignon, Baez, Struff, Faria. 

Et la liste pour­rait s’allonger encore un peu ce week‐end…

Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 14:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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