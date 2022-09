Particulièrement attendu après l’an­nonce de la retraite de Roger Federer ce jeudi, Novak Djokovic, plus grande bête noire du Suisse avec Rafael Nadal, lui a rendu un bel hommag via son compte Instagram, 24 heures après le message posté par le Suisse.

Très classe, le Serbe n’a pas oublié de mentionner la femme et les enfants de Roger, et a visi­ble­ment hâte de partager une dernière fois le court avec le Maestro lors de la Laver Cup.

« Roger, c’est diffi­cile de voir ce jour et de mettre des mots sur tout ce que nous avons partagé dans ce sport ensemble. Plus d’une décennie de moments incroyables et de batailles à se remé­morer. Votre carrière a donné le ton de ce que cela signifie d’at­teindre l’ex­cel­lence et de diriger avec inté­grité et sang‐froid. C’est un honneur de vous connaître sur le terrain et en dehors, et pour de nombreuses années à venir. Je sais que ce nouveau chapitre vous réserve des choses extra­or­di­naires, à vous, à Mirka, aux enfants et à tous vos proches, et que les fans de Roger ont encore beau­coup de choses à attendre. De notre famille à la vôtre, nous vous souhai­tons beau­coup de joie, de santé et de pros­pé­rité pour l’avenir. Nous avons hâte de célé­brer vos succès et de vous voir à Londres. »

Mieux vaut tard que jamais.