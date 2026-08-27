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31e mondial en 2022 et aujourd’hui épanoui dans un autre sport : « Je suis tombé amou­reux de ce cette discipline »

Par
Baptiste Mulatier
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L’Equipe a pris des nouvelles de Maxime Cressy, 31e mondial en août 2022 et absent du monde du tennis depuis février 2025. 

Toujours gêné par une bles­sure au dos, le Franco‐Américain de 29 ans se consacre aujourd’hui au beach tennis, moins exigeant pour son physique, même s’il envi­sage toujours un retour en double sur le circuit ATP. 

« J’ai voulu m’in­vestir dans diffé­rents hobbies. Mon frère et sa femme m’ont conseillé de me tourner vers le beach tennis. J’ai trouvé une commu­nauté à Los Angeles, OLA, qui oeuvre pour rendre ce sport olym­pique. J’ai aussi testé le pick­le­ball et le padel, mais je n’ai pas senti que ça soula­geait mon dos. Je suis tombé amou­reux de ce sport et de cette commu­nauté. Le beach tennis m’a sauvé émotion­nel­le­ment : quand j’ai décidé de faire une pause, j’avais besoin de rebondir. Une nouvelle porte s’est ouverte, une nouvelle manière de remplir mes jour­nées, de construire une commu­nauté d’amis, surtout, durant cette période diffi­cile. Ma tran­si­tion a été beau­coup moins lourde et diffi­cile grâce à ça. J’ai échappé à la dépres­sion. Ce senti­ment d’avoir de vrais amis qui tiennent à toi, ça a changé ma vie. Je n’en avais jamais vrai­ment eu autant avant quand j’étais dans le tennis, j’ai vrai­ment beau­coup plus investi dans mes rela­tions avec mes coaches et ma famille. J’ai décou­vert que je vivais les mêmes émotions qu’au tennis. Le senti­ment de victoire, partagé avec le parte­naire, c’était très simi­laire à ce que j’ai vécu en double à Dubaï avec Fabrice Martin (titre en mars 2023). Plus le niveau était haut, plus les émotions se rappro­chaient. Le service‐volée au beach, c’est très naturel, j’ai des grosses qualités qui s’ex­priment très bien. Je suis entraîné par une super coach, ça m’aide énor­mé­ment, je me trouve beau­coup plus apaisé. J’ai fait dix tour­nois et je suis 226e mondial, ça va beau­coup plus vite que je ne le pensais. »

Publié le jeudi 27 août 2026 à 15:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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