L’Equipe a pris des nouvelles de Maxime Cressy, 31e mondial en août 2022 et absent du monde du tennis depuis février 2025.
Toujours gêné par une blessure au dos, le Franco‐Américain de 29 ans se consacre aujourd’hui au beach tennis, moins exigeant pour son physique, même s’il envisage toujours un retour en double sur le circuit ATP.
« J’ai voulu m’investir dans différents hobbies. Mon frère et sa femme m’ont conseillé de me tourner vers le beach tennis. J’ai trouvé une communauté à Los Angeles, OLA, qui oeuvre pour rendre ce sport olympique. J’ai aussi testé le pickleball et le padel, mais je n’ai pas senti que ça soulageait mon dos. Je suis tombé amoureux de ce sport et de cette communauté. Le beach tennis m’a sauvé émotionnellement : quand j’ai décidé de faire une pause, j’avais besoin de rebondir. Une nouvelle porte s’est ouverte, une nouvelle manière de remplir mes journées, de construire une communauté d’amis, surtout, durant cette période difficile. Ma transition a été beaucoup moins lourde et difficile grâce à ça. J’ai échappé à la dépression. Ce sentiment d’avoir de vrais amis qui tiennent à toi, ça a changé ma vie. Je n’en avais jamais vraiment eu autant avant quand j’étais dans le tennis, j’ai vraiment beaucoup plus investi dans mes relations avec mes coaches et ma famille. J’ai découvert que je vivais les mêmes émotions qu’au tennis. Le sentiment de victoire, partagé avec le partenaire, c’était très similaire à ce que j’ai vécu en double à Dubaï avec Fabrice Martin (titre en mars 2023). Plus le niveau était haut, plus les émotions se rapprochaient. Le service‐volée au beach, c’est très naturel, j’ai des grosses qualités qui s’expriment très bien. Je suis entraîné par une super coach, ça m’aide énormément, je me trouve beaucoup plus apaisé. J’ai fait dix tournois et je suis 226e mondial, ça va beaucoup plus vite que je ne le pensais. »
Publié le jeudi 27 août 2026 à 15:27