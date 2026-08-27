L’Equipe a pris des nouvelles de Maxime Cressy, 31e mondial en août 2022 et absent du monde du tennis depuis février 2025.

Toujours gêné par une bles­sure au dos, le Franco‐Américain de 29 ans se consacre aujourd’hui au beach tennis, moins exigeant pour son physique, même s’il envi­sage toujours un retour en double sur le circuit ATP.

« J’ai voulu m’in­vestir dans diffé­rents hobbies. Mon frère et sa femme m’ont conseillé de me tourner vers le beach tennis. J’ai trouvé une commu­nauté à Los Angeles, OLA, qui oeuvre pour rendre ce sport olym­pique. J’ai aussi testé le pick­le­ball et le padel, mais je n’ai pas senti que ça soula­geait mon dos. Je suis tombé amou­reux de ce sport et de cette commu­nauté. Le beach tennis m’a sauvé émotion­nel­le­ment : quand j’ai décidé de faire une pause, j’avais besoin de rebondir. Une nouvelle porte s’est ouverte, une nouvelle manière de remplir mes jour­nées, de construire une commu­nauté d’amis, surtout, durant cette période diffi­cile. Ma tran­si­tion a été beau­coup moins lourde et diffi­cile grâce à ça. J’ai échappé à la dépres­sion. Ce senti­ment d’avoir de vrais amis qui tiennent à toi, ça a changé ma vie. Je n’en avais jamais vrai­ment eu autant avant quand j’étais dans le tennis, j’ai vrai­ment beau­coup plus investi dans mes rela­tions avec mes coaches et ma famille. J’ai décou­vert que je vivais les mêmes émotions qu’au tennis. Le senti­ment de victoire, partagé avec le parte­naire, c’était très simi­laire à ce que j’ai vécu en double à Dubaï avec Fabrice Martin (titre en mars 2023). Plus le niveau était haut, plus les émotions se rappro­chaient. Le service‐volée au beach, c’est très naturel, j’ai des grosses qualités qui s’ex­priment très bien. Je suis entraîné par une super coach, ça m’aide énor­mé­ment, je me trouve beau­coup plus apaisé. J’ai fait dix tour­nois et je suis 226e mondial, ça va beau­coup plus vite que je ne le pensais. »