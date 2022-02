Last times with 4 atp tour­na­ments in the same week :



2022

Rio/Doha/Marseille/Delray

2016

Washington/Gstaad/Kitzbuhel/Umag

2012

Newport/Bastad/Stuttgart/Umag

2008

Amersfoort/Kitzbuhel/Indianapolis/Umag

1987

Livingston/Stuttgart/Bordeaux/Indianapolis

1985

Basle/Tokyo/Ramat/Sydney pic.twitter.com/29Ywi400Ac