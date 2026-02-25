Le tennis est un sport impi­toyable et après le rêve, le cauchemar peut rôder et vous emporter dans les abîmes.

C’est exac­te­ment ce que Stefanos Tsitsipas est entrain de vivre et malheu­reu­se­ment on ne sait pas si cela va s’ar­rêter. Défait par Humbert à Dubaï, il a forcé­ment perdu les 500 points de son sacre de l’an dernier où il avait offert un tennis de rêve. A l’époque, les obser­va­teurs semblaient convaincus que cela était le point de départ d’un vrai come‐back.

Les plus « fans » parlaient même d’un renou­veau lié notam­ment à l’uti­li­sa­tion d’une nouvelle raquette, un cadre camouflé venant d’un autre équi­pe­men­tier. Logiquement tous les fans se réjouis­saient de retrouver l’un des piliers de la fameuse Next Génération dans sa meilleure forme, celle qui l’avait conduit à mener deux sets à zéro en finale 2021 à Roland‐Garros en face à Novak Djokovic avant de sombrer, rattraper par son mental.

Si cette défaite n’est pas le point de départ d’une descente en enfer, Stefanos se quali­fiant en finale de l’Open d’Australie en 2023 encore battu par Nole, elle pèse tous les jours dans la balance.

Avec un titre à Roland‐Garros, il est clair que Stefanos lesté du fameux premier titre en Grand Chelem aurait sûre­ment joué plus « relâché » lors des autres moments histo­riques de sa carrière.

Au lieu de cela, il n’a pas pu ou su faire évoluer son approche mentale. L’arrivée d’un cador comme Goran Ivanisevic l’an dernier semblait être un vrai choix, jusqu’à ce que Goran constate les dégâts et que son père en coulisses saccage ce nouveau projet.

42ème au clas­se­ment ATP lundi, âgé de 27 ans, on a bien peur que la fameuse spirale puisse s’ac­cé­lérer. Plus protégé par un ranking décent et digne de son talent qui existe toujours par moments, Stefanos va « morfler ».

Certains évoquent même une retraite anti­cipée, c’est dire…