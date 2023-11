Lors du Masters 2022 qu’il rempor­tait sans perdre un seul match de poules, Novak Djokovic empo­chait la somme record de 4 740 300 dollars.

Battu par Jannik Sinner lors du deuxième match avant de se venger en finale, le Serbe doit se « contenter » cette année d’une somme avoi­si­nant les… 4,4 millions de dollars, ce qui porte son prize money total en carrière à 180,6 millions de dollars.

Novak Djokovic earned $4.4M by winning the ATP Tour finals to push him over $180M in prize money for his career



✍️: https://t.co/j5U46GsVE1



(He almost didn’t advance out of the round robin stage) pic.twitter.com/DiVIc8AORF