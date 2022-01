Ce lundi, l’ATP a pondu un commu­niqué insi­pide sur l’af­faire Novak Djokovic insis­tant sur l’idée qu’il fallait que l’en­semble des instances travaillent de façon plus efficace.

Ne condam­nant pas le Serbe, l’ATP a pris acte de la déci­sion du juge.

L’association des joueurs en aussi profité pour évoquer le vaccin en affir­mant que d’après son dernier recen­se­ment, 97% du Top 100 était vacciné. Ce qui nous laisse donc trois joueurs à trouver…

On sait déjà que c’est le cas pour Novak Djokovic et peut‐être même pour John Isner, d’après plusieurs rumeurs. Ne manque plus donc que l’in­vité mystère…