Considéré comme l’un des grands espoirs du tennis trico­lore aux côtés d’Arthur Fils et de Lucas Van Assche, Gabriel Debru est en train de frapper fort cette semaine en terres lyonnaises.

Le Tricolore de 17 ans, en plus d’avoir battu son compa­triote Benoît Paire en deux temps entre la journée de vendredi et de samedi (6−2, 6–7(9), 6–2), s’est qualifié pour sa toute première demi‐finale en Challenger, lui qui est norma­le­ment plus un habitué du circuit Future.

Victoire Gabriel Debru 🇫🇷 !



Trop content pour lui, première demi en chal­lenger, abor­dable en plus ( il joue en fin d’aprem).



Il a su réagir après ce deuxième set fou hier soir !



Bon en étant honnête aussi, Benoit a vrai­ment balancé ce 3ème, très irré­gu­lier, mais on prend ! pic.twitter.com/YK4ScugGhH — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) June 17, 2023

Seul bémol, il devra rejouer dès cet après‐midi face au Suisse Alexander Ritschard (pas avant 16h). Espérons que l’ac­tuel 522e mondial, qui va faire un sacré bond ce lundi au clas­se­ment, aura eu le temps de récu­pérer physi­que­ment et émotionnellement.