Avec notam­ment un masters, une médaille d’or aux JO et quatre Masters 1000, Alexander Zverev a incon­tes­ta­ble­ment le plus beau palmarès de la Next Gen.

Il a déjà disputé 26 finales sur le circuit ATP depuis le début de sa carrière. A titre de compa­raison, Daniil Medvedev en compte 19, Stefanos Tsitsipas 17 et Andrey Rublev, son adver­saire à Cincinnati, 13.

A la fin de l’année de ses 24 ans, Andy Murray, en 2011, avait atteint 30 finales. L’Allemand n’est qu’à quatre petites longueurs et la saison est loin d’être terminée.

Au même âge, Rafael Nadal (56 finales), Roger Federer (47) et Novak Djokovic (42) étaient en revanche déjà assez loin.