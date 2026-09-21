Holger Rune ne pouvait certainement pas espérer mieux pour un retour après 11 mois d’absence.
Vainqueur de ses deux matchs en simple à l’occasion de la rencontre de Coupe Davis entre le Danemark et la Bulgarie, le Danois, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre 2025 lors du tournoi de Stockholm, a fait forte impression en battant Grigor Dimitrov au tie‐break de l’ultime set.
Interrogé en conférence de presse d’après match au sujet de ce retour en fanfare, l’actuel 142e mondial semblait lui‐même surpris par sa forme et son niveau de jeu. De très bon augure pour la fin de saison.
« C’est incroyable pour moi d’avoir battu Dimitrov cette semaine. Je savais que ce serait difficile, que mon corps souffrirait après le match de la veille et que ce serait un match compliqué. Je suis agréablement surpris par mon endurance et mon niveau de jeu. Plus je joue de matchs, mieux ce sera pour la suite. Je retrouve mes marques. Je me retrouve dans des situations que je n’ai pas vécues depuis longtemps. C’est positif d’être dans cette situation : ressentir la pression, les émotions et l’intensité différemment. Vendredi, j’ai joué quasiment tout le match avec le sourire. J’ai souri à nouveau aujourd’hui (samedi), mais vers la fin, mon état d’esprit était davantage tourné vers : « Je veux gagner à tout prix. » Pendant le tie‐break, je n’ai pas eu le temps de sourire ; la compétition est devenue vraiment intense. »
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 13:13