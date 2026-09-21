Holger Rune ne pouvait certai­ne­ment pas espérer mieux pour un retour après 11 mois d’absence.

Vainqueur de ses deux matchs en simple à l’oc­ca­sion de la rencontre de Coupe Davis entre le Danemark et la Bulgarie, le Danois, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre 2025 lors du tournoi de Stockholm, a fait forte impres­sion en battant Grigor Dimitrov au tie‐break de l’ul­time set.

Interrogé en confé­rence de presse d’après match au sujet de ce retour en fanfare, l’ac­tuel 142e mondial semblait lui‐même surpris par sa forme et son niveau de jeu. De très bon augure pour la fin de saison.

« C’est incroyable pour moi d’avoir battu Dimitrov cette semaine. Je savais que ce serait diffi­cile, que mon corps souf­fri­rait après le match de la veille et que ce serait un match compliqué. Je suis agréa­ble­ment surpris par mon endu­rance et mon niveau de jeu. Plus je joue de matchs, mieux ce sera pour la suite. Je retrouve mes marques. Je me retrouve dans des situa­tions que je n’ai pas vécues depuis long­temps. C’est positif d’être dans cette situa­tion : ressentir la pres­sion, les émotions et l’in­ten­sité diffé­rem­ment. Vendredi, j’ai joué quasi­ment tout le match avec le sourire. J’ai souri à nouveau aujourd’hui (samedi), mais vers la fin, mon état d’es­prit était davan­tage tourné vers : « Je veux gagner à tout prix. » Pendant le tie‐break, je n’ai pas eu le temps de sourire ; la compé­ti­tion est devenue vrai­ment intense. »