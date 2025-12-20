Comme on peut le voir sur ces images, Carlos est joyeux et il s’amuse plutôt bien avec son pote italien Flavio Cobolli. Les deux cham­pions ont décidé d’animer leurs séances en mettant en place un chal­lenge rigolo.

Au lieu des fameuses pompes pour le perdant, là, il s’agit de porter sur ses épaules le vainqueur.

Cobolli e Alcaraz si stanno alle­nando insieme in vista dell’Australian Open e per rendere le cose più inter­es­santi hanno deciso di far fare una peni­tenza al perdente 😂

Il vinci­tore è stato lo spagnolo e il nostro Flavio ha dovuto cari­carsi Carlitos sulle spalle 🏃 pic.twitter.com/MJXCEOhIRO — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 19, 2025

S’entrainer dans la bonne humeur a toujours été l’une des clés de la réus­site de Carlos, et visi­ble­ment, cela ne chan­gera pas…