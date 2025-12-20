AccueilVidéosÀ peine séparé de Ferrero, Alcaraz n'a pas l'air malheureux...
À peine séparé de Ferrero, Alcaraz n’a pas l’air malheureux…

Jean Muller
Par Jean Muller

Comme on peut le voir sur ces images, Carlos est joyeux et il s’amuse plutôt bien avec son pote italien Flavio Cobolli. Les deux cham­pions ont décidé d’animer leurs séances en mettant en place un chal­lenge rigolo.

Au lieu des fameuses pompes pour le perdant, là, il s’agit de porter sur ses épaules le vainqueur. 

S’entrainer dans la bonne humeur a toujours été l’une des clés de la réus­site de Carlos, et visi­ble­ment, cela ne chan­gera pas…

Publié le samedi 20 décembre 2025 à 12:50

