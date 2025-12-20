Comme on peut le voir sur ces images, Carlos est joyeux et il s’amuse plutôt bien avec son pote italien Flavio Cobolli. Les deux champions ont décidé d’animer leurs séances en mettant en place un challenge rigolo.
Au lieu des fameuses pompes pour le perdant, là, il s’agit de porter sur ses épaules le vainqueur.
Cobolli e Alcaraz si stanno allenando insieme in vista dell’Australian Open e per rendere le cose più interessanti hanno deciso di far fare una penitenza al perdente 😂— Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 19, 2025
Il vincitore è stato lo spagnolo e il nostro Flavio ha dovuto caricarsi Carlitos sulle spalle 🏃 pic.twitter.com/MJXCEOhIRO
S’entrainer dans la bonne humeur a toujours été l’une des clés de la réussite de Carlos, et visiblement, cela ne changera pas…
Publié le samedi 20 décembre 2025 à 12:50