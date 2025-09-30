Fraîchement titré sur l’ATP 500 de Tokyo après une victoire face à Taylor Fritz en finale, Carlos Alcaraz a décidé de se retirer du Masters 1000 de Shanghaï qui doit débuter ce mercredi (du 1er au 12 octobre).
Victime d’une alerte à la cheville au Japon, le numéro 1 mondial a donc décidé de jouer la carte de prudence en cette fin de saison où les organismes sont mis à rude épreuve.
Carlos Alcaraz NO jugará en Shanghai este año. pic.twitter.com/Arnck8u3Na— Germán R. Abril (@gerebit0) September 30, 2025
« Je suis vraiment désolé d’annoncer que je ne pourrai pas participer au Rolex Masters de Shanghai cette année. Malheureusement, je souffre de problèmes physiques et, après discussion avec mon équipe, nous pensons que la meilleure décision est de me reposer et de récupérer. J’avais vraiment hâte de jouer à nouveau devant un public incroyable à Shanghai. J’espère être de retour bientôt et revoir mes fans chinois l’année prochaine ! », écrit l’Espagnol sur ses réseaux sociaux.
À noter que Carlos Alcaraz ne participera à aucun tournoi officiel avant le Masters 1000 de Paris (du 27 octobre au 2 novembre). Il sera en revanche bien présent en Arabie Saoudite du 15 au 18 octobre pour la deuxième édition de l’exhibition Six Kings Slam.
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 15:16