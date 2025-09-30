Fraîchement titré sur l’ATP 500 de Tokyo après une victoire face à Taylor Fritz en finale, Carlos Alcaraz a décidé de se retirer du Masters 1000 de Shanghaï qui doit débuter ce mercredi (du 1er au 12 octobre).

Victime d’une alerte à la cheville au Japon, le numéro 1 mondial a donc décidé de jouer la carte de prudence en cette fin de saison où les orga­nismes sont mis à rude épreuve.

« Je suis vrai­ment désolé d’an­noncer que je ne pourrai pas parti­ciper au Rolex Masters de Shanghai cette année. Malheureusement, je souffre de problèmes physiques et, après discus­sion avec mon équipe, nous pensons que la meilleure déci­sion est de me reposer et de récu­pérer. J’avais vrai­ment hâte de jouer à nouveau devant un public incroyable à Shanghai. J’espère être de retour bientôt et revoir mes fans chinois l’année prochaine ! », écrit l’Espagnol sur ses réseaux sociaux.

À noter que Carlos Alcaraz ne parti­ci­pera à aucun tournoi offi­ciel avant le Masters 1000 de Paris (du 27 octobre au 2 novembre). Il sera en revanche bien présent en Arabie Saoudite du 15 au 18 octobre pour la deuxième édition de l’ex­hi­bi­tion Six Kings Slam.



