Fer de lance du tennis italien pendant des années, Fabio Fognini voit depuis quelques années plusieurs joueurs émergés tels Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego ou encore le petit dernier dont tout le monde parle, Jannik Sinner. Lors d’une interview accordée à la Gazetta Dello Sport, Fabio a tenu à apporter son soutien à son jeune compatriote tout en nuançant sur de potentiels succès à l’avenir.

« Le tennis italien a un bel avenir avec Jannik Sinner et je suis sur qu’il gardera l’honneur de notre pays au plus haut niveau. J’ai dû affronter les trois meilleurs de l’histoire (ndlr : Nadal, Federer et Djokovic) et d’autres grands comme Murray, Wawrinka ou Del Potro, mais dans cinq ans aucun d’entre eux ne restera et il sera plus facile pour Jannik de réussir », a lâché l’actuel 17e mondial qui fait partie d’une période les plus relevées de l’histoire de ce sport.